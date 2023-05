Romero fue retenido 6 horas en aeropuerto de Buenos Aires, según exministra Teresa Morales

La exministra Teresa Morales denunció este viernes que el exministro de Gobierno, Carlos Romero fue retenido por más de seis horas en la terminal aérea del Aeroparque Internacional Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina.



Morales señaló que Romero viajó hasta el país vecino para realizar una revisión médica.



"Carlos Romero estaba viajando a Buenos Aires para hacerse un chequeo médico, después de haber estado en Sucre tras entregar la denuncia penal contra YPFB, el tomó un avión para irse a Buenos Aires y en el aeroparque fue retenido por autoridades por más de seis horas", denunció.



Agregó que durante la madrugada Romero hizo una llamada a una periodista argentina, informándoles sobre su detención en la terminal aérea. Remarcó que la exautoridad no tiene una orden de aprehensión ni ninguna alerta migratoria.



"No tiene ninguna orden de aprehensión, no tiene ninguna alerta migratoria. Sin embargo, tiene que ser objeto de semejante atropello y semejante abuso", agregó.