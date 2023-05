Entre 2021-2022: Sobrino de Ministro de Medio Ambiente y coordinadora compraron 11 inmuebles

Entre 2021 y 2022, Jhonny Alexander S. S., familiar del ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, y Rosa V. B., funcionarios de esa cartera de Estado, adquirieron un total de 11 bienes inmuebles en el departamento de Tarija y Pando.



"La denuncia que se ha presentado es que estas personas, en las gestiones 2021 y 2022, han comprado varios inmuebles en Cobija y en Tarija. (La mujer tenía) cuatro inmuebles en Cobija y cinco inmuebles el (aprehendido) en Tarija y no lo han puesto a su nombre", informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave.



Tras conocer la denuncia que hizo uno de los allegados al ministro Santos, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó una denuncia en la fiscalía contra ambos funcionarios para que se inicien las investigaciones, lo que derivó en la determinación de su aprehensión.



Alave afirmó que los sindicados no registraron los inmuebles a su nombre, ni figuraban en la declaración jurada de la Contraloría General del Estado (CGE). Además, dijo que estas propiedades fueron adquiridas al contado.



Este viernes, Jhonny Alexander S. S., fue aprehendido en la localidad de Portillo a unos 20 minutos de la ciudad de Tarija, la autoridad dijo que se presume que pretendía salir del país para evitar su captura.



Entre tanto, la segunda sindicada fue trasladada la tarde de este viernes de Cobija a La Paz, la policía la trasladó hasta celdas de la fuerza anticrimen a la espera de que le tomen su declaración. Al respecto, Alave indicó que se presentará una imputación en su contra en las próximas horas.



Los dos aprehendidos están investigados por el delito de enriquecimiento ilícito, puesto que tienen bienes cuya adquisición es sospechosa. Se conoce que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de ambas personas. Se prevé que la audiencia cautelar de Jhonny Alexander se lleve a cabo el sábado a mediodía.



Por otra parte, con relación a la situación del Ministro de Medio Ambiente y Agua, Alave dijo que aún no se tiene programado convocarlo a declarar, debido a que los indicios colectados hasta el momento sólo incriminan a las dos personas aprehendidas.



Renuncia



Parlamentarios del oficialismo se pronunciaron sobre este caso, el jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, exigió al presidente Luis Arce que destituya a la autoridad cuestionada.



"Queremos pedir a nuestro presidente que destituya a esta clase de ministros. No vamos a encubrir a nadie, vamos a pedir al presidente que destituya por hechos de corrupción", manifestó Flores.



Este pedido también fue respaldado por sus colega del MAS, del bloque 'evista', Gualberto Arispe, quien afirmó que el Ministro también tuvo denuncias de corrupción cuando era dirigente de la CSUTCB y en el municipio de Pando.



"Con Santos nos conocemos y ahora fácilmente dice 'todo el respeto que me gané en mi ámbito profesional', no sé dónde habrá trabajado. Yo lo único que sé es que ha trabajado en un municipio en Pando, que también tuvo problemas en su momento. Cuando estuvimos en la CSUTCB, también. No es ningún santo como su apellido", afirmó.



Entre tanto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el gobierno no permitirá actos de corrupción en esta cartera de Estado. Aseguró que se instruyó al Ministerio de Justicia actuar y coadyuvar en las investigaciones.



"Lo importante es señalar lo que hemos ido sosteniendo como Gobierno y lo ha dicho siempre el presidente Luis Arce, vamos a luchar contra la corrupción, no vamos a permitir ni un solo acto de corrupción", señaló la autoridad.