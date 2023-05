Exministro compró 30 inmuebles con dinero de "coimas" millonarias, según recaudadora

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, adquirió 30 inmuebles por el cobro de millonarias comisiones, reveló una de las trabajadoras de la exautoridad que recaudaba las "coimas".



"Me entregaron como 29 y 30 documentos de compra-venta de inmuebles, entre Tarija, Pando y Cobija, más tres haciendas", aseveró la recaudadora en entrevista con DTV.



Explicó que el exministro entregó uno de los inmuebles al exalcalde del municipio de Bolpebra, en la comunidad de Litoral, a nombre de una sobrina de él. Además, habría adquirido otra casa de un exfuncionario de la Gobernación de Pando, a nombre de su cuñado.

El modus operandi



Juan Santos Cruz, según la denuncia, conseguía dinero mediante las "coimas" millonarias de empresas que se adjudicaban obras. El capital era invertido en la compra de bienes inmuebles.



"Como unas ocho obras que he manejado para el ministro, como unas ocho obras de millones, todas son arriba de 20 millones. El primer roce que tuvimos entre él y mi persona fue por el tema de las comisiones, porque yo le sugerí que solamente íbamos a cobrar entre 3 y 4%, entre el 8 y 10% era lo que él quería, no le pareció mi propuesta", relató.



"Sus palabras textuales eran '¿estás loca? Eso es poco' y si no estaba de acuerdo yo me hacía a un lado porque no me parecía que se cobre demasiado (...) también eso iría en contra de su gestión", agregó la mujer.



Expuso que la primera licitación que hizo el ministro empezó con su primera obra en Viacha, por concepto de alcantarillado, con un costo de 78 millones. La comisión fue del 5%. Sin embargo, la recaudadora indicó que la suma más grande fue de 380.000 bolivianos en efectivo, dinero entregado dos o tres veces a la semana.



El dinero cobrado era depositado en cuentas bancarias a nombre de al menos 10 personas, las mismas fueron "utilizadas", dijo la denunciante.



Asimismo, aseguró que la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente, que fue aprehendida en los últimos días, es una "víctima" del exministro.



"Ella es bien allegada al ministro, cuando empezamos a tener los problemas, yo me acercaba a ella y le comentaba lo que estaba pasando. Ella intercedió entre él y yo porque ya no nos hablábamos", reveló.



Ante estas revelaciones, la recaudadora teme por su vida, pues mencionó que recibió llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Incluso, dijo que una persona allegada al ministro, se comunicó con ella hace casi una semana para ofrecerle "acuerdos" para que se vaya del país y 200.000 dólares.



"Tengo pruebas, mensajes, audios entre él y yo, temo por mi vida y la de mi familia. Soy mamá soltera, tengo mis cuatro hijos", expuso.