Renuncia el ministro de medio Ambiente por las denuncias de cobro de coimas

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, renunció a su cargo ante las denuncias de cobro de coimas, según confirmó hace instantes la ministra María Nela Prada.



Se trata del tercer ministro que se ve envuelto en casos de corrupción en lo que va del gobierno de Luis Arce.



"El ministro de Medio Ambiente y Agua, ayer su renuncia irrevocable al cargo" informó la ministra Prada mientras exhibía la carta firmada por Santos.



Arce aceptó dicha renuncia.



La ministra Prada acotó que Cruz asumirá la defensa ante las investigaciones correspondientes que se inicien desde las instituciones llamadas por ley y que se seguirá con estas denuncias “hasta que se esclarezca no solo lo respecto a este caso, sino también, identificar a los responsables”, y como lo establece Cruz en su carta, para defenderse fuera del cargo en ejercicio.



"Considerando el contexto actual y siempre pensando en nuestro proceso de cambio que hoy hermano Lucho encabezas no siendo mi deseo empañar todo el trabajo que realizamos en favor del pueblo boliviano y frente al ataque mediático de la derecha radical y enemigos internos que he venido recibiendo estos últimos tiempos y para defenderme como persona natural he tomado la firme decisión de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua reafirmando mi compromiso de seguir trabajando desde donde me encuentre en favor de las y los bolivianos como un soldado del proceso de cambio" señala una parte de la carta de la autoridad renunciante.



Santos fue posesionado por Arce el 9 de noviembre de 2020 y representaba a las organizaciones del departamento de Pando. Estuvo en el cargo dos años y medio.