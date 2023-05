Evo apoya el uso del yuan chino por la falta de dólares

El expresidente y líder del MAS, Evo Morales, instó este domingo a utilizar el yuan chino para superar la falta de divisas y evitar el “mercado negro” para adquirir dólares. Además, calificó su proceso en Perú como una “persecución internacional”.

El exmandatario dijo que se reunió con el embajador de china recientemente y conversó sobre el uso del yuan en lugar del dólar. Manifestó que le explicó que se trata de usar una moneda binacional.

“Yo le pregunte en qué consiste que Argentina y Brasil están empezando transacciones en moneda china. Me explicó se una transacción con moneda binacional: si nosotros compramos de china compramos de china pagamos en peso boliviano; si, nosotros vendemos a la china pagan en yuan. Ellos respetan nuestra moneda y nosotras la suya, claro, hay que definir el tipo de cambio”, declaró.

Dijo que estos días recibió muchas quejas de los importadores por la falta de dólares y porque deben recurrir al “mercado negro”, donde por el tipo de cambio un dólar está en ocho bolivianos.

Morales se refirió a varios temas durante su programa dominical en la radio Kawsachun Coca, de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca, en el trópico.

Sobre sus procesos, dijo que el que existe en Perú en su contra no tiene fundamento legal y comentó que el Ministerio Público de Bolivia a emitido un requerimiento fiscal para ubicar su domicilio.

“Esa demanda del Perú no me asusta, ya intentaron varias veces ir a la Corte Penal Internacional fracasó. ¿Qué mal he hecho?, ¿Defender la vida, la democracia es delito?”