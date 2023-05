Monseñor tras caso Pedrajas: no basta pedir perdón, lo sabemos; hay que actuar en justicia

En la celebración eucarística en la basílica menor de San Francisco de La Paz, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz y administrador apostólico de la Diócesis Castrense de Bolivia, monseñor Pedro Fuente, afirmó que la Iglesia siempre está abierta a actuar con transparencia y justicia frente a los delitos que involucran a sus miembros.



"Es terrible que un miembro de la Iglesia haya dado rienda suelta a su enfermedad, porque es una enfermedad y es un delito, y nos duele, no basta pedir perdón, lo sabemos; hay que actuar en justicia y la Iglesia siempre está abierta a actuar con justicia", señaló.



Estas declaraciones surgen en referencia a los hechos de vejación de al menos 85 menores por parte del sacerdote español Alfonso Pedrajas, quien trabajó en el colegio Juan XXIII, de Cochabamba.



Asimismo, Fuente pidió no politizar este tema e insistió que la Iglesia está actuando y siempre actuará con transparencia. Consideró que si existen responsables deben ser juzgados por las instancias correspondientes.



"La Iglesia ha actuado y va actuar siempre con transparencia y si hay algunos que no lo han hecho, pues van a ser juzgados como deben ser juzgados", remarcó.



En ese mismo sentido, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, dijo que a nivel eclesial y social están fallando en no cumplir con los mandamientos del Señor y convocó a revisar la actitud.



"Si tienes fe, el Señor nos dirá: 'cumple mi mandamiento'. Y creo que aquí es donde estamos fallando todos, a nivel eclesial y nivel social estamos fallando en no cumplir con lo que el Señor nos dice", manifestó.



El religioso indicó que los mandamientos van más allá de sus enunciados. "Por ejemplo, cuando se habla del quinto mandamiento: no matarás. A veces se dice: yo no he matado a nadie, por lo tanto, estoy cumpliendo con lo que Señor nos dice, pero cuando Jesús explica este mandamiento va mucho más allá de la muerte, es decir, aquél que hace sufrir al otro, que odia al otro, que no ama a su prójimo y que le tiene envidia al otro, ese ya está matando a su prójimo, ¿de qué manera?, moralmente. Cuántos de nosotros nos sentimos así, ¿Cuántas personas no están sufriendo porque no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor?", declaró.