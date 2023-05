Periodista que reveló caso Pedrajas: es insólito que Compañía de Jesús suspendió a exprovinciales

El periodista español, que reveló el diario del sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas, Julio Núñez, calificó de insólito que la Compañía de Jesús en Bolivia inmediatamente de conocer el caso hubiera apartado a ocho exprovinciales de sus cargos. "Eso no he visto en otros países, de una manera rápida".



El reportero dijo en una entrevista al diario Página Siete que en el país se produjo un caso particular por cómo ha reaccionado la sociedad frente a estas revelaciones por ser doloroso y complejo porque en su criterio la orden actuó de manera impune; luego las instituciones del Gobierno que también abrieron investigación.



Finalmente, reconoció la reacción "de la Compañía de Jesús, que abrió una investigación y de manera insólita apartó, la primera semana, a los que tenían cargos superiores. Eso no he visto en otros países, de una manera rápida".



El 2 de mayo, el Superior Provincial de la Compañía de Jesús, Bernardo Mercado, en una rueda de prensa informó que ocho exprovinciales fueron suspendidos de sus responsabilidades institucionales y de sus actividades pastorales, con el objetivo de que la fiscalía investigue el caso.



El periodista de El País indaga los casos de pederastia en la Iglesia católica más allá de Bolivia, el pasado 30 de abril publicó un reportaje en el que develó el diario del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas (fallecido en 2009) quien narró los abusos contra menores estudiantes del colegio Juan XXIII.



Pedrajas escribió ese diario con más de 300 páginas, no fue escrito a mano, sino escrito en Word en su computadora, que tras morir pasó a manos de quien presuntamente era su novio, pero además al que pidió que nunca lo revele. Éste terminó enviando una copia al hermano del sacerdote.



En ese documento, el sacerdote contó que comentó a algunos de sus superiores sobre sus abusos, pero hablaba de "enfermedad" o "meteduras de pata" en algunos casos en "secreto de confesión". No obstante, para el Superior Provincial de la Compañía de Jesús la pederastia "es un delito".



El periodista parte de la premisa de que en la Compañía de Jesús hubo "encubrimiento", observa que no se hubiera realizado las investigaciones de manera oportuna.



Sin embargo, la Compañía a la cabeza de Mercado el miércoles 3 de mayo interpuso una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia para que la Fiscalía indague el caso. Unos días después el Ministerio Público convocó a declarar tanto a Mercado y el sacerdote Osvaldo Chirveches, quienes se presentaron.



Asimismo, Chirveches interpuso denuncia y toda la documentación de dos casos que investigaron en la instancia de Ambientes Sanos y Seguros que se creó para indagar este tipo de denuncias.



El diario español este domingo informó de otros dos casos de sacerdotes que abusaron de estudiantes del colegio Juan XXIII, contó una de las víctimas. Por otra parte, el periódico Página Siete publicó información del caso Roma, las fotografías que éste tomó a menores en Charagua.



El sacerdote Osvaldo Chirveches denunció el caso Roma en la fiscalía, sus indagaciones establecieron la "verosimilitud" del caso, es decir, que se encontró responsabilidades. Tras salir de la fiscalía dijo a los medios que dejó todo el legajo, aunque precisó que sería competencia de esa instancia ver la pertinencia de ofrecer más información del contenido.