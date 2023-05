Senadora llama "forajido" al Gobierno de Arce por entregar vehículos robados como "prebenda"

La senadora de Creemos, Centa Rek ha calificado como "Gobierno forajido" y fuera de la ley ya que utiliza bienes robados en otros países para utilizarlos como dádiva y prebenda política, luego que se hiciera público que el presidente Luis Arce regala vehículos robados a los movimiento sociales afines, ministerios e instituciones del Estado sin ningún tipo de control-



Rek pidió al Presidente del Estado ordenar que todos los vehículos robados, tanto en Chile como en los países vecinos sean devueltos de inmediato, sin mayor trámite burocrático porque son fruto de acciones delincuenciales.



"Esto convierte a Bolivia, al Gobierno, sobre todo el Gobierno, en un Gobierno forajido, fuera de la ley; en un Gobierno que está de la mano de la delincuencia, que propicia la delincuencia, cuando tiene que ser todo lo contrario; por lo tanto, usted (Presidente) tiene una oportunidad, tiene que mostrar que no está del lado del delito, sino todo lo contrario, eso vamos a vigilarlo, vamos a estar pendientes de esta reacciones", señaló.



La senadora conminó al Jefe de Estado dar resultados de una investigación interna, recabar información e identificar todos los vehículos robados de este vecino país y de otros que están en Bolivia, y que están siendo comercializados o entregados como prebenda.



"Es necesario que nos dirijamos a usted Presidente Luis Arce Catacora, usted es la cabeza del Gobierno y es quien tiene que poner orden dentro de sus ministerios y de las filas de su partido; los casos de corrupción suman y se procrean dentro del MAS y no vemos que haya una reacción favorable", enfatizó.



La parlamentaria cruceña añadió que el tema de los autos robados en Chile e ingresados Bolivia no es reciente, siendo que una investigación al respecto fue de conocimiento público, por lo que ninguna autoridad de Gobierno puede aducir desconocimiento.



"Usted sabe Presidente (Arce) de esta investigación tan larga que han tenido que hacer en el vecino país, en Chile, una investigación que ha tenido miles de peripecias, una investigación que ha sido de conocimiento de la ciudadanía y del pueblo boliviano y en este momento usted conoce que en esferas de su Gobierno se maneja la entrega de estos autos robados como prebendas políticas, como dádivas políticas", sostuvo.



Por ese motivo, Rek pidió que este tema no sea archivado debiendo castigarse a todos los involucrados en la cadena de internación y comercialización de bienes robados en países vecinos "para mostrar que usted (Presiente), no está del lado de esta corrupción, caso contrario usted se convierte en cómplice de todo lo que está pasando".