ASFI afirma que caso de Fassil es especial y que no hay desdolarización

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, aseguró que los depósitos en dólares en el sistema financiero serán devueltos en la misma moneda y que el caso del Banco Fassil es “extraordinario”, por lo que no existiría una desdolarización, como en el gobierno de la UDP.

“Este caso particular, una situación especial del banco intervenido, no tiene nada que ver con lo que sucede en los bancos que están en actividad normal. Estas entidades reciben las obligaciones en dólares y van a cumplir en la misma moneda. Por lo tanto, es irresponsable hacer ese paralelismo entre esta situación particular del banco y una situación como con la UDP y la desdolarización”, indicó ayer Yurja en contacto con medios estatales.

El pasado viernes, se informó que los depósitos en dólares del Banco Fassil no serán transferidos a los nueve bancos que están asumiendo las obligaciones en moneda nacional, sino que irán a un fideicomiso que contará con el apoyo del Fondo de Protección al Ahorrista, el cual sería de apenas 9 millones de dólares.

La normativa boliviana establece que las devoluciones con estos fondos se harán en moneda nacional. El Código Civil señala que toda deuda en dólares puede ser cancelada en bolivianos al tipo de cambio oficial.

Esto despierta el temor de que, en medio de una escasez de dólares en el país, el resto de depósitos o deudas contraídas en dólares sean devueltas en bolivianos, desvalorizado en el mercado paralelo.

Analistas y políticos de oposición señalaron que esta situación es similar a la desdolarización de la UDP.

Fassil tenía $us 643 MM en activos



En el estado de cuentas del Banco Fassil, para fines del 2022, se contaba con 642,8 millones de dólares en activos y 662,4 millones en pasivos.

No obstante, Yujra señaló, la semana pasada, que no se encontraron dólares físicos en la bóveda del banco intervenido, por lo que estos se tendrán que devolver en bolivianos.