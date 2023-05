Fiscalía va tras el exministro Santos por el caso coimas y hay dos detenidos

El fiscal anticorrupción, Franklin Alborta, amplió la investigación por el caso coimas en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, por presunto enriquecimiento ilícito. En tanto, dos sospechosos fueron enviados a la cárcel.

Ante el riesgo de fuga, el Ministerio Público solicitó a la Dirección Nacional de Migración que active una alerta migratoria. Además, grupos de inteligencia de la Policía están movilizados para evitar que salga del país y se presume que está en Tarija.

Santos Cruz presentó su renuncia el viernes, acorralado por las denuncias. De acuerdo con una recaudadora, Claudia, en dos años y medio el exministro acumuló Bs unos 20 millones para adquirir 30 propiedades y tres haciendas. Se enfocaba en la construcción y venta de inmuebles en Tarija y Cobija.

La exautoridad de Gobierno es el cuarto ministro que deja el gabinete del presidente Luis Arce con sospechas de corrupción. Antes salieron el exministro de Educación Adrián Quelca y los exministros de Desarrollo Productivo y Tierras, Wilson Cáceres y Edwin Characayo.

El caso se comenzó a investigar por una denuncia del Viceministerio de Justicia y Lucha contra la Corrupción.

En los últimos cuatro días, fueron detenidos el sobrino del exministro, Jhonny, cuando pretendía viajar a Argentina. Ahora está detenido en la cárcel de San Pedro por presunto enriquecimiento ilícito.

La excoordinadora del Ministerio, Viviana, es la segunda detenida y enviada por seis meses a la cárcel por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque el presidente Luis Arce no se pronunció respecto a las denuncias contra el exministro, la ministra María Nela Prado aseveró el sábado que el mandatario aceptó la renuncia. En tanto, el procurador Wilfredo Chávez anunció que se sumará al proceso.

Ante este hecho, la Central Obrera Boliviana (COB) volvió a pedir que Arce evalúe su gabinete. Sin embargo, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, señaló ayer que la corrupción “carcome” el gobierno de Arce, al igual, que sucedió con la de Evo Morales, con casos como el Fondo Indígena.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que se trata de un hecho aislado y no se puede generalizar.

El expresidente Evo Morales señaló que estas denuncias “ya no se pueden defender”. La dirigencia del MAS afirmó que ya no insistirá en cambios en el gabinete. “Ya es tuición y responsabilidad del presidente Luis Arce, si cambia o no cambia”, declaró el vicepresidente del MAS, Gerardo García.





Ofrecen entregar pruebas a Arce



La presunta recaudadora de las coimas, Claudia, afirmó que está dispuesta a entregarle pruebas de los cobros a las empresas que se adjudicaban obras del Ministerio de Medio Ambiente al presidente Luis Arce.

La también testigo del caso contó a la Red DTV que en la última semana recibió amenazas de muerte y una allegada del exministro la contactó para ofrecerle un acuerdo económico a cambio de que abandone el país.