Arcistas y evistas coinciden en censurar a Montaño por caso BoA

Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López (evista) y Ro-lando Enrique Cuellar (arcista) anticiparon ayer la censura y destitución del mi-nistro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en caso de que no dé una explicación satisfactoria sobre la aerolínea a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), du-rante la interpelación programada para hoy.

Cuéllar informó que el titular de Obras será interpelado frente al pleno del Legisla-tivo por el tema Boliviana de Aviación (BoA). Espera que convenza a los parla-mentarios, de lo contrario podría ser destituido, según reporte de la ANF.

“La interpelación es justamente por la mala administración de BoA. Si el ministro de Obras no convence a la Asamblea y no goza de la confianza, mañana puede ser destituido. En la misma bancada del MAS hay mucha molestia y no solamente en la bancada de Santa Cruz, sino en toda la población”, declaró Cuellar.

El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocó al pleno parlamen-tario para sesionar a las 14:30 de hoy con el fin de interpelar al ministro de Obras Públicas. La interpelación fue solicitada por los legisladores de Comunidad Ciu-dadana (CC) para que responda un cuestionario sobre la labor de la aerolínea estatal BoA.

López, diputado evista, dijo que todos los ministros de Luis Arce Catacora que buscaron excusas para evadir las interpelaciones deben ser censurados, porque ya está de buen tamaño que pretendan rehuir de sus responsabilidades.

“No han cumplido en su momento las interpelaciones. Yo creo que el día de ma-ñana (hoy), particularmente, al ministro de Obras Públicas y a los que vengan, yo voy a estar con mi mano levantada para que se vayan (del Gobierno)”, declaró López.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, evadió una interpelación por al menos un año y medio, pero por instrucciones de Choquehuanca deberá asistir al menos a seis.