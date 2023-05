Bloquean carretera Cochabamba-Santa Cruz por falta de diésel; Gobierno atribuye escasez a "especulación"

Mientras productores protagonizan un bloqueo de caminos en protesta por la falta de diésel en Santa Cruz, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuye a la "especulación" las filas de camiones en los surtidores para la compra del combustible, especialmente en territorio cruceño.

El director de la ANH, Germán Jiménez, aseguró que en el país hay abastecimiento de diésel, ya que se distribuyen los 6,5 millones de litros del combustible que se demandan diariamente.

"El abastecimiento está garantizado en todo el territorio nacional, lo que se ha generado es una especulación de un supuesto desabastecimiento, lo que genera que la gente acuda y se vuelque a las estaciones de servicio", afirmó a Unitel la autoridad.

Este martes, la Federación del Transporte Pesado del Norte Integrado lleva adelante bloqueos de carreteras en protesta por el abastecimiento irregular de diésel en el departamento de Santa Cruz. Esta movilización se realiza en la localidad de Mineros y se advierte con mayores medidas.

La protesta se da porque con los decretos supremos 4910 y 4911, emitidos por el Gobierno, se restringe la comercialización del combustible, con miras a la lucha contra el contrabando.

Jiménez aclaró que esos decretos supremos están en fase de reglamentación y de socialización con los sectores comprometidos. Apuntó que con esas normas se busca ahorrar 250 millones de dólares, ya que el Estado subvenciona el diésel en el país.

Para el caso específico de Santa Cruz, Jiménez aseguró que por día se distribuyen 3,1 millones de litros para su comercialización.

No obstante, el secretario general del Transporte Pesado, Juan Yujra, afirmó que es anormal la distribución del combustible en el departamento cruceño.

"Han cortado el cupo a todos los surtidores. Si antes les daban 60 mil litros, ahora les dan 40 mil y eso no alcanza, no es normal (...). No somos locos para hacer filas en los surtidores, lamentamos lo que los funcionarios de la ANH digan que todo es normal, no sé en qué planeta viven", sostuvo Yujra.

Reportes periodísticos también indicaron que hay filas en estaciones de servicio de Cochabamba y La Paz, por diésel, pero este extremo también fue rechazado por Jiménez, quien indicó que hay controles diarios que realiza la ANH y que no se ha visto esa demanda.