Ministro Montaño evita la censura por nueve votos en la Asamblea Legislativa

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, estuvo a nueve votos de ser censurado en la Asamblea Legislativa donde fue interpelado por las deficiencias en los servicios aeroportuarios y de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).



A pesar de estar cerca de la censura, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se mantiene en su cargo con 87 votos a favor, quedando a nueve votos de los necesarios para su destitución.

"No existiendo los dos tercios se desecha la censura y no habiendo más temas en el Orden del Día se concluye la presente sesión", dijo el presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca.



Tras una larga sesión de seis horas de interpelación, la evaluación del desempeño del ministro se llevó a cabo mediante una votación inicial. Sin embargo, a solicitud del diputado Gualberto Arispe, se procedió a una votación nominal.



El diputado de Creemos, José Carlos Guitérrez, cuestionó que varios de sus colegas de la oposición no hayan asistido a la sesión para viabilizar la censura de Montaño . "Son flojos, no vienen a trabajar", criticó.



Mientras que su colega del MAS, perteneciente al bloque "radical", Gualberto Arispe, afirmó que pese al resultado obtenido en la sesión se debe respetar y Montaño continuará en sus funciones.



La diputada Rosario García consideró que existe una "derecha interna" al interior del MAS por las acusaciones y críticas durante la sesión.