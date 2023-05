Productores declaran bloqueo indefinido en la ruta Cochabamba-Santa Cruz

Tras una reunión, los trabajadores del sector productivo determinaron realizar un bloqueo indefinido y sin cuartos intermedios en la ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba ante la falta de respuesta a sus exigencias por parte del Gobierno, según confirmó el dirigente soyero Epifanio Zurita.



La decisión de extender el bloqueo indefinido surgió después de los intentos fallidos de diálogo con funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Dirección de Sustancias Controladas los cuales no llegaron a nada y ahora esperan que el ministro de dicha cartera de Estado, Franklin Molina, se haga presente en el punto de movilización.



Epifanio Zurita, dirigente soyero, afirmó que, además de mantener el bloqueo indefinido, se descarta cualquier posibilidad de cuarto intermedio, a pesar de las solicitudes de los transportistas que se encuentran varados en el Puente de la Amistad, ubicado entre los municipios de Montero y Portachuelo, donde se ha instalado el piquete.



"Los cañeros y soyeros estamos decididos a continuar con el bloqueo. Agotaremos todos los recursos disponibles. Pedimos disculpas a los transportistas, pero también estamos luchando por sus derechos. No habrá compromisos temporales", expresó Zurita de manera enérgica.



La protesta se lleva a cabo en rechazo a los decretos estatales 4910 y 4011, que imponen restricciones en el acceso a los combustibles. Los manifestantes denuncian que estas medidas no fueron consensuadas y dificultan su trabajo. Los decretos establecen un límite máximo de 120 litros de diésel para aquellos compradores que no cuenten con un registro de productor, con el objetivo de combatir el contrabando de combustibles.