Cañeros y soyeros cumplen segundo día de bloqueo por la restricción de diésel

Los productores cañeros y soyeros del norte cruceño y el transporte pesado cumplen el segundo día de bloqueo en la carretera Santa Cruz-Cochabamba, en el sector del Puente de La Amistad. Las terminales de ambos departamentos suspendieron las salidas de buses por la carretera nueva.

"A los representantes de las empresas de buses que operan en la terminal de Cochabamba. Quedan suspendidas las salidas hacia Santa Cruz por la carretera nueva", señala el comunicado en la terminal de Cochabamba.

Las salidas de buses de la terminal de Santa Cruz también fueron suspendidas por el bloqueo que realizan los protestantes en demanda de la derogación de los decretos 4910 y 4911 que limita la cantidad de combustible que necesitan para sus actividades.

"Desde Cochabamba estoy viniendo. Por qué no van a bloquear a la puerta del Gobierno. No sabía que estaban bloqueando. Yo soy comerciante, me están perjudicando y están perjudicando a los niños, vi que (algunos niños) están sin comer y están durmiendo sin frazada", dijo un transeúnte que se dirigía al departamento de Santa Cruz.

"Vengo de Portachuelo en moto, he llegado aquí (hasta el punto de bloqueo del puente de La Amistad) ayer, tenían que arreglar este problema, pero dicen que va a ser indefinido. Soy docente y voy a Minero", indicó otra persona que logró pasar el punto de bloqueo.

En imágenes de medios locales se ve la gran cantidad de camiones de alto tonelaje varados en el lugar a ambos lados del puente de La Amistad. Los dirigentes productores de la zona norte de Santa Cruz indicaron que al final de esta jornada sostendrán una reunión para evaluar la situación y definir si radicalizan las medidas.

Ayer, el director nacional de Hidrocarburos, Adams Hurtado, llegó hasta el municipio de Montero para sostener una reunión con el sector productivo que se encuentra movilizado, pero no llegaron a un acuerdo y el bloqueo continúa.