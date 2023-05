Denunciante del gobernador Santos Quispe: "Pido justicia, me siento perseguida"

La mujer que denunció por supuesta violación y maltrato físico al Gobernador de La Paz, Santos Quispe, afirmo este miércoles que está siendo víctima de amenazas y persecución por parte de esta autoridad.

"Me siento perseguida. Hay mujeres que pasan por mi lado diciendo un montón de cosas incluso me dicen que me van a linchar. Pido al presidente Luis Arce y al vicepresidente, David Choquehuanca, justicia. No es justo todo lo que me hace esta personas (Quispe) al ver que tiene poder incluso estoy segura que quiere comprar la justicia", declaró la denunciante.

El gobernador fue citado a declarar por el Ministerio Público este jueves desde las 15:00 por el delito de violación a raíz de una denuncia de la joven exfuncionaria con la cual mantenía una relación sentimental. Quispe debe presentarse a la Fiscalía de El Alto junto a su abogado para brindar su declaración informativa sobre la denuncia presentada contra su persona.

El abogado de la denunciante indicó que hay varios elementos para que la Fiscalía dicte una detención preventiva. "Solicitamos a la Fiscalía que mañana (este jueves) actúe conforme a procedimiento porque la víctima está con la verdad. El juez determinará si el señor Santos Quispe se define en libertad o pasa a la detención preventiva ya que en estos días ha sufrido amenazas y persecuciones por parte de su personal y su vida corre peligro", destacó.

El pasado lunes, se conoció la denuncia contra el gobernador Quispe por el delito de agresión sexual, sicológica y laboral, además de maltrato físico. El hecho habría ocurrido el 31 de diciembre de 2022. Ante esto Quispe negó esta acusación e indicó que la joven le pedía Bs 300.000 e ítems de trabajo para que no salga a la luz la denuncia.