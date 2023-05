Fiscalía declara en reserva el caso del cura acusado de abuso sexual; espera audiencia cautelar

Tras la aprehensión del padre Milton M, por denuncias de abusos sexuales, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó este miércoles que se declaró la reserva de este caso por 10 días y que se lo remitió a instancias judiciales para que se convoque a una audiencia cautelar, con el fin de definir la situación jurídica del párroco.



Gutiérrez informó que a las 07:45 de este miércoles se procedió a ejecutar la orden de aprehensión del religioso, quien fue acusado en 2022 de haber protagonizado agresiones sexuales.



La Fiscal Departamental de Tarija no precisó los delitos por los cuales fue imputado el padre Milton M, pero indicó de manera general que son por "delitos de orden sexual".



Además, no precisó si es que en la imputación se pedirá la detención preventiva del religioso, en un penal, mientras se lleve a cabo la investigación de este caso.



Explicó que se declaró la reserva del caso porque se tomó en cuenta que existen diversas víctimas que ya se presentaron y que hay otras que aún no lo hicieron.



La representante del Ministerio Público dijo que actualmente es el único caso que está en curso, pese a que se conocen otras denuncias en contra de otros religiosos, entre ellos el de El Puente. Para este caso indicó que no se presentaron las víctimas o familiares de las víctimas para presentar la denuncia correspondiente.



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó la aprehensión del párroco y advirtió que no habrá impunidad.



"Se informa al pueblo boliviano de la aprehensión del párroco, Milton M. O, padre de la Iglesia San Roque de #Tarija, por el delito abuso sexual agravado. No habrá impunidad de ningún tipo, y menos aún en casos de esta naturaleza", escribió Del Castillo en su cuenta de Twitter.