Cuatro ministros en la cuerda floja, existen 12 interpelaciones en la agenda del Legislativo

La oposición y los radicales del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron este jueves que, de las 12 interpelaciones programadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al menos cuatro ministros del gabinete de Luis Arce están en la cuerda floja porque constantemente son cuestionados por su trabajo.



Los legisladores apuntaron a los ministros de Obras Públicas, Edgar Montaño; de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Justicia, Iván Lima; y de Hidrocarburos, Franklin Molina. El presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, programó las 12 interpelaciones desde el 30 de mayo hasta el 18 de junio.



Según información a la que la ANF, el ministro de Obras Públicas debe asistir a cuatro interpelaciones solicitadas por el oficialismo. Los temas que debe responder están relacionados a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Entel, a la construcción de los Condominios La Tamborada en Cochabamba y a la Agencia Boliviana de Correos.



El ministro de Gobierno debe contestar al menos a cuatro interpelaciones, dos fueron planteadas por la oposición (CC y Creemos) y dos por el oficialismo; aunque la misma autoridad reveló la semana pasada que debe asistir a seis interpelaciones.



Entre los temas que debe explicar Del Castillo están del despliegue de policías al departamento de Santa Cruz durante el paro cívico de 2022, el tráfico de vehículos robados, narcotráfico y otros.



Los otros titulares del Gabinete Ministerial que deben responder ante la Asamblea Legislativa son los ministros de Medio Ambiente, de Justicia, de Hidrocarburos y de Educación.



"Para mí, deberían salir todos, pero los primeros que están (en la cuerda floja son) de Gobierno; el ministro Lima, porque nada de justicia se hizo; el de Obras Públicas; ya salió el de Aguas; y de Hidrocarburos", declaró Mendoza a la ANF.



El parlamentario también denunció que el presidente nato de la ALP busca favorecer a los ministros interpelados porque no estarían respetando el orden de las solicitudes, sospecha que Choquehuanca quiere "suavizar" los temas más polémicos.



La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, cree que los ministros deben ser evaluados dependiendo al trabajo que hacen y a la explicación que dan sobre el tema cuestionado.



"Tendrá que censurarse a quienes no hacen bien su trabajo, tendrá que censurarse dependiendo al caso específico de la interpelación. No es lo mismo que tú traigas un ministro y dé explicaciones respecto a casos de corrupción en los que él está involucrado a que traigas a un ministro y te explique el estado de las carreteras", subrayó Barrientos.



La subjefa de bancada de CC en Diputados, Lissa Claros, también indicó que los ministros Del Castillo, Lima y Montaño se encuentran en la cuerda floja por la "mala" gestión que hacen y porque fueron involucrados en hechos de presunta corrupción.



"Al inicio no se tenía la posibilidad de censurar a ningún ministro. En la sesión anterior hemos estado a punto de tener los dos tercios y creemos que en las próximas interpelaciones se va a conseguir los dos tercios para poder interpelar a estos ministros que primero están envueltos en casos de corrupción", aseguró Claros.