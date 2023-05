Santos Quispe se presenta a declarar y no teme ser aprehendido por caso violación

Acompañado por diferentes sectores sociales, el gobernador de La Paz, Santos Quispe se presentó a declarar este jueves en la Fiscalía de El Alto por una denuncia en su contra por presunta violación, afirmó que tiene la conciencia limpia y no teme ser aprehendido.



"El que nada tiene nada teme, por eso me estoy presentando a declarar, tengo la conciencia limpia y pido justicia. Han denigrado mi imagen ¿Por qué tendría que tener miedo a ser aprehendido? ¿acaso he hecho algo? Yo no hice nada, sino me estaría ocultando y no vendría a declarar", dijo la autoridad al ingresar a la Fiscalía.



El Ministerio Público inició una investigación en su contra por la denuncia que interpuso una exfuncionaria, por los delitos de violencia psicológica, sexual, laboral y maltrato físico. Quien además afirmó que es amedrentada y amenazada por gente a fin al gobernador.



Los simpatizantes llegaron antes que la autoridad y esperaban su arribo hasta esa urbe. Hicieron reventar petardos y comenzaron a manifestarse indicando que intentan extorsionar al gobernador. Ante la cantidad de personas, la Policía llegó hasta el lugar para resguardar los ambientes y evitar algún conflicto.



Más temprano, el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, Luciano Marca, afirmó que las organizaciones de las 20 provincias de La Paz respaldan a Quispe. Advirtieron que algunos asambleístas pretenden desestabilizar su gestión.



"Nosotros como federación estamos respaldando a nuestro gobernador, el Wayna Mallku es un hermano que viene de la provincia. Algunos asambleístas que se están prestando a la derecha que se atengan a las consecuencias, esos asambleístas deben pedir al gobernador", dijo el dirigente.



El abogado de la víctima, Guido Calcina, pidió a la fiscalía la aprehensión de la autoridad porque existen riesgo de fuga y obstaculización en el proceso. Además, denunció que su cliente fue agredida por un grupo de choque, compuesta por funcionarios de la gobernación.



"La víctima se ha descompensado por lo que está siendo expuesta a las constantes agresiones por parte de un grupo de choque, se los ha identificado y son funcionarios de la gobernación. Se ha puesto en conocimiento del fiscal sobre estos hechos para que sea tomado en cuenta en la investigación", explicó.