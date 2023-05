Mineros quieren vender su oro al BCB según la onza troy y rechazan bancarizar sus cuentas

El presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), Roger Coata, informó que plantearon incorporar en el Reglamento a la Ley del Oro, el sistema de compra-venta según la cotización internacional de la Onza Troy (Oz t), la capacidad de compra del Banco Central de Bolivia (BCB) y excluir a las cooperativas de la obligación de bancarizar sus cuentas en las transacciones comerciales.

Dijo que necesitan precisar la compra del oro según la refinación que tenga el material y la cantidad que el Banco Central pueda adquirir de los productores. El precio de una onza troy sale de las cotizaciones del mercado internacional y se emplea para medir el peso y valor. Una onza troy equivale a 31,1 gramos de oro.

Precisó que no aceptan la bancarización porque en el norte de La Paz se trabaja en campamentos mineros donde no existe una entidad bancaria y "no puede ser que nos den un cheque para esperar. Así, llevar adelante el trabajo va ser imposible", acotó.

A tiempo de indicar que las conversaciones con el gobierno ingresaron en cuarto intermedio, manifestó que en los primeros artículos hay un avance positivo en la definición.

Sin embargo, dijo que no avanzaron ni el 10% sobre el contenido del Reglamento porque surgieron observaciones del sector cooperativo que dieron lugar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

La Gaceta Oficial publicó la ley promulgada por el presidente Luis Arce, donde se establece un plazo de 60 días calendario, computables a partir de la publicación (5 de mayo de 2023) para elaboración una reglamentación a cargo del Banco Central de Bolivia, estableciendo las condiciones, características y procedimientos.

Una vez concluido la Reglamentación, el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y otras entidades del rubro, tendrán un plazo de sesenta (60) días calendario para emitir otra reglamentación de funcionamiento.

Para el gobierno, la aprobación de esta ley porque tiene el objetivo de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia mediante la compra directa de oro a productores locales y su posterior conversión a divisas, además de convertir las actuales reservas físicas en divisas y mantener 22 toneladas de oro como reservas internacionales.