Analistas: El Gobierno oculta datos económicos y genera incertidumbre

El gobierno de Luis Arce dejó de publicar algunos de los datos económicos más relevantes del país, generando así mayor incertidumbre entre la población. Entre la información que dejó de ser difundida está el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN), la Memoria de la Eco-nomía Boliviana 2022, la evolución de la deuda pública y la balanza de pagos.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que es potestad del Banco Central de Bolivia (BCB) definir el mejor momento para publicar cierta información con el fin de evitar mayor especulación entre la población. Sin embargo, recientemente señaló que este secretismo podría terminar después de más de tres meses.

“Entiendo que en estos días (el BCB) va a publicar el dato porque su directorio ha visto que ya ha bajado esa exacerbación sobre el tema del dólar y lo hará de manera oportuna”, dijo Montenegro en entrevista con Red Uno.

Sin embargo, el economista Joshua Bellot señaló que mantener ocultos los datos macroeconómicos en realidad genera mayor incertidumbre y malas expectativas. Además, dijo que esta situación resta credibilidad a las autoridades financieras.

“Si tú crees que tus autoridades no pueden solucionar el tema empiezas a tener comportamientos preventivos, puedes especular, eso distorsiona los mercados y crea pérdidas, y por supuesto, los más vivos se aprovechan de los menos, la brecha entre ricos y pobres crece más, y generas problemas hasta distributivos”, explicó Bellot.

El economista Hugo Balderrama consideró que el Gobierno optó por el amedrentamiento en lugar de transparentar los datos. A fines de febrero, la ASFI advirtió que podía procesar penal-mente a quienes difundieran “información falsa” respecto a la escasez de dólares.

“El Gobierno está en una etapa dictatorial mucho más dura”, opinó Balderrama.

Los últimos datos sobre el nivel de las RIN corresponden al 8 de febrero, cuando el total de éstas llegaban a 3.538 millones de dólares y las divisas sólo a 372 millones.

El último reporte del BCB sobre la deuda pública externa corresponde a diciembre del 2021, cuando ésta llegó al 31 por ciento del PIB.

En cuanto a la balanza de pagos, el último reporte del BCB corresponde al tercer trimestre del 2022, cuando se tuvo una necesidad de financiamiento de 410 millones de dólares, equivalentes al 0,9 por ciento del PIB.

La Memoria de la Economía Boliviana, cuya publicación -a principios de cada año- permitía conocer el estado de la economía nacional de la gestión anterior, ya no ha sido divulgada en lo que va del año.

Para el economista y consultor Mauricio Ríos García, los datos permiten tomar decisiones a corto plazo, y donde más se podría sentir esta falta de información es en el sector bancario y financiero.

“El problema de no publicar datos es no saber dónde está pisando la gente, y al no saber dónde uno pisa tampoco avanza. Si uno no sabe dónde está yendo cualquier camino es bueno, dicen por ahí”, manifestó Ríos.

Por otro lado, el diputado opositor, José Luis Porcel, enfatizó que una entidad pública como el BCB debería cumplir con el principio de transparencia y mantener actualizada la información.

Recordó que para este año se programó alrededor de 1.500 millones de dólares en el pago por el servicio de deuda, lo cual en medio de una escasez de dólares será una misión difícil de cum-plir, más aún sin poder emitir los bonos soberanos.