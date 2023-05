Analistas ven deficiencias en BoA pese a apoyo estatal y hegemonía en el mercado

En un mes y medio, Boliviana de Aviación (BoA) tuvo tres incidentes, el último de ellos fue durante un aterrizaje en Sao Paulo, Brasil. Por ello, especialistas en aeronáutica consideran que, pese al apoyo financiamiento que recibe del Gobierno, la aerolínea estatal todavía tiene serias deficiencias que deben ser subsanadas.

El especialista en aeronáutica Augusto Valle indicó que los constantes incidentes se deben a que las naves de BoA son muy antiguas, pues tienen más de 20 años, y a eso se suma un mal trabajo de mantenimiento.

“Si no hay mantenimiento adecuado, ocurre lo que ahora sucede, un montón de incidentes y Dios quiera que no pase un accidente. Creo que deberían reflexionar y poner más empeño en el área de mantenimiento, algo está fallando ahí”, dijo.

El pasado 5 de mayo, BoA incorporó su flota dos naves Airbus A330-200. La incorporación forma parte de un proyecto de renovación de naves y modernización de la empresa estatal para el cual se ha previsto 17,5 millones de dólares.

“Este presupuesto se destinará a incorporar tres naves, repuestos, capacitación a pilotos, mecánicos, asistentes de abordo, ingenieros”, detalló en esa oportunidad el gerente de BoA, Ronald Casso.

La renovación de la flota comenzó en 2022 con la incorporación de cuatro aeronaves Boeing 737-800 NG.

El especialista en aeronáutica y exsuperintendente de Transportes, Wilson Villarroel, afirmó que BoA debe mantener estándares de calidad e incorporar tecnología, pero esta renovación llega tarde debido a que la misma debía realizarse antes de la pandemia.

“La renovación de su flota debió realizarse años atrás, recién lo está pudiendo hacer ahora, en parte es por la pandemia, la grave crisis economía ha tenido ese costo. Uno de los proyectos era incorporar tecnología, con aviones más grandes, y eso no hubo, eso es uno de los defectos”, dijo.

Agregó que BoA tiene un desempeño regular pese a su hegemonía del mercado nacional y del apoyo estatal.

“BoA tiene la fortuna de ser una empresa estatal, eso le ayuda a no tener números rojos o también puede ser mala suerte porque este favorecimiento no les permite desarrollar destrezas competitivas como otras empresas. Una empresa estatal no ha de quebrar fácilmente, hay un cliente con solvencia que es el Estado”, dijo Villarroel.

En la misma línea, Valle opinó que “hay un proteccionismo exagerado y excesivo a BoA”, pues “ya no saben cómo hacerla eficiente”.

También señaló que las naves incorporadas tienen más de 20 años de antigüedad y espera que los aviones hayan recibido un buen mantenimiento para que presten un buen servicio.

“Ojalá que estén en buen estado y hayan tenido un buen ´overhaul´, que es un mantenimiento mayor después de determinado número de años”, explicó.

El Airbus A330-200 entró en servicio en 1998, tiene el fuselaje más corto que el A330-300 original, mide 58,37 metros y alcanza una velocidad de crucero de 880 kiló-metros por hora.

BoA fue afectada por la pandemia

En 2022 BoA anunció la incorporación de siete aeronaves destinadas a reforzar su flota, pero ese año llegaron solo dos de ellas. Ya en 2019 el Gobierno había previsto la renovación de su flota.

La pandemia afectó seriamente a la aerolínea estatal. En 2020, sus ingresos bajaron en 54 por ciento en comparación con 2019. El Estado la reactivó con la entrega de un crédito.

El informe de rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas señala que en 2020 los ingresos de la aerolínea fueron de 885 millones de bolivianos, pero en 2019 sus ingresos fueron de 1.930 millones de bolivianos.

Se trata del ingreso más bajo de los últimos cinco años.