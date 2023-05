Romero acusa a Del Castillo de politizar la lucha contra el narcotráfico

El exministro Carlos Romero criticó al actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por proclamar un "operativo sin precedentes en la historia" que no resultó en ninguna detención, incautación de drogas y con varias fábricas anunciadas ya inactivas.



"Le llaman el 'operativo más grande de la historia' a un operativo sin un solo detenido, sin droga incautada y con varias fábricas ya inactivas. Ministro Eduardo Del Castillo, deja de politizar la lucha contra el narcotráfico", afirmó Romero.



Durante el fin de semana, Del Castillo presentó los resultados de los operativos Perseo y Colmena, llevados a cabo en el Chapare, donde se desmantelaron siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína.



"Este es el operativo más importante y más grande realizado por nuestras fuerzas de seguridad en toda la historia de nuestra nación", destacó Del Castillo al detallar los dos operativos (Perseo y Colmena) que se llevaron a cabo en tres días en el Trópico de Cochabamba.



Sin embargo, Romero argumentó que estos operativos no han logrado desmantelar organizaciones criminales ni capturar a figuras importantes del narcotráfico.



Además, cuestionó la falta de investigaciones sobre casos como el de Misael Nallar y el denominado "caso narcoaudios", donde se alega que Del Castillo emitió una contraorden.



En ese sentido, Romero preguntó: "¿Por qué hasta ahora no se investiga a Misael Nallar por narcotráfico? ¿Por qué no se impulsa el esclarecimiento del denominado caso 'narcoaudios', donde según la querella presentada por el coronel Terán, usted dio la contraorden? ¿Qué intereses hay detrás?", agregó la exautoridad.



Romero también señaló que el aumento en la producción de cocaína contradice los esfuerzos contra la corrupción, citando la preocupación expresada por organismos internacionales y comparándola con la situación en Colombia.