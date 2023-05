Justicia niega acción de libertad de Camacho y ratifica su detención en Chonchocoro

"Yo no he venido aquí a morirme", dijo Fernando Camacho tras que la justicia le negó la acción de libertad planteada por su defensa para salvaguardar su derecho a la salud. El gobernador de Santa Cruz seguirá guardando detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

La Sala Constitucional Segunda denegó la tutela de acción de libertad a favor del gobernador cruceño. La defensa de la autoridad impuso una acción de libertad argumentando una presunta vulneración a la salud y a la vida de su defendido.

Camacho padece el síndrome de Churg-Strauss, por lo que requiere que cada 21 días (como máximo) se le administre inmunoglobulina y desde el penal no permitían a su enfermera ingresar a colocárselo porque el gobernador debía ingresar a una audiencia virtual, según mencionó su defensa.

La presidente de sala dijo que no se lesiona el derecho a la defensa y a la vida del gobernador. Rechazó que se le haya negado el suministro de medicamento, tal como argumenta la defensa de Camacho.

"El abuso que están haciendo es con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios", justificó Camacho de forma virtual.