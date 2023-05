Tras abstenerse de declarar, Cuéllar se defenderá en libertad por los 36 días de paro en Santa cruz

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Ceuállar, se presentó ante la Fiscalía este miércoles. No obstante, se abstuvo de declarar y el Ministerio Público decidió que se defienda en libertad.



"He hecho uso de mi derecho constitucional a guardar silencio (...) Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza y no había para que dar respuestas que no tienen sentido", afirmó Cuéllar al salir de la Fiscalía.



No obstante, señaló que acudirá a todas las citaciones del Ministerio Público. "Estamos en manos de la justicia y no prevemos lo que puede pasar", acotó.



Así, Cuéllar tomó la misma decisión que el expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) Reinerio Vargas, y el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, quienes se abstuvieron de declarar ante el Ministerio Público el pasado 13 de abril.



La Fiscalía activó el caso a denuncia por el dirigente de la COR en El Alto, Marcelo Mayta, por el paro de 36 días que se desarrolló el 2022 en Santa Cruz. En la denuncia también figura el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, sin embargo, éste pidió reprogramar su declaración debido a que se encuentra de viaje en El Vaticano.



Los investigados, entre ellos Cuéllar, son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado, violencia política contra mujeres, racismo, discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y terrorismo.



Entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022 se impuso un paro de 36 días en Santa Cruz. La medida extrema, según la denuncia, estuvo caracterizada por la violencia, el racismo y discriminación que impusieron grupos radicales a la población que se oponía a la medida.



Durante el paro y bloqueo se impidió la circulación de ambulancias con pacientes, de carros fúnebres, de vehículos bomberos, de personal médico, incluso atacaron un bus y a efectivos policiales que transportaban a 13 reos.