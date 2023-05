Fiscalía sobresee a policías implicados denunciados por Morales en caso “Narcoaudios”

La Fiscalía de La Paz emitió una resolución de sobreseimiento que exime de responsabilidad a tres policías implicados en el caso narcoaudios, entre ellos los exjefes antidroga José María Velasco y Franco Jaime Arancibia, quienes fueron denunciados por el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales.



"Se dispone el sobreseimiento de Ivert Alejandro de Villegas, José María Velasco Villarroel y Franco Jaime Arancibia, por el delito de tenencia, porte o portación ilícito, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes", refiere parte de la resolución fiscal, según radio Fides.



El caso fue denunciado a principios de abril por Evo Morales, quien presentó un audio y acusó a altos funcionarios antidrogas de presuntamente proteger el narcotráfico en Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba. Posteriormente, se difundieron otros audios en los que se acusaba a Velasco y Arancibia de ordenar a una patrulla abandonar un operativo y retirarse de Valle Sacta sin intervenir en cuatro fábricas de cocaína y un gran laboratorio el 25 de marzo.



En ese momento, Arancibia ocupaba el cargo de comandante nacional de la Unidad Móvil Policial para Áreas Rurales (Umopar), mientras que Velasco era el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).



La Fiscalía inició una investigación de oficio sobre el caso. Es importante mencionar que el coronel Yerko Terán también presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público investigara este asunto.



Evo denunció que "no pasó nada" con respecto a este caso. Durante el fin de semana, Evo Morales declaró que había entregado los audios a la Fiscalía para que se investigara el caso, pero que no se había producido ningún avance. Además, denunció que tanto Velasco como Arancibia continuaban en libertad y ocupando altos cargos en la Policía.



"Hemos enviado una carta, una nota al fiscal general, con los audios sobre la protección al narcotráfico. Solo fueron apartados de sus cargos temporalmente y luego no pasó nada. En este momento, Arancibia es comandante de una unidad policial en Yacuiba, en el chaco tarijeño. Me informaron igualmente que el coronel Velasco sigue en su cargo", denunció Morales.