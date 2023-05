ALP: Oposición pidió de manera reiterada que se use el sistema electrónico de votación, pero sin respuesta

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Samantha Nogales, informó que junto a su bancada ha solicitado de manera reiterada a las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que se utilice el sistema electrónico de votación, sin embargo, no existe una respuesta.



La parlamentaria indicó que desde abril se ha enviado notas al vicepresidente David Choquehuanca, quien es presidente nato de la Asamblea, el presidente de Diputados, Jerges Mercado y el Oficial Mayor, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión. Incluso ha reiterado la solicitud en mayo.



Señaló que incluso ha pedido usar el sistema electrónico en plena sesión, sin embargo la moción no fue tomada en cuenta.



El tema de la votación ha generado polémica y hasta burlas en redes sociales, porque actualmente el Asamblea utiliza el sistema de votación en que los parlamentarios deben levantar las manos o quedarse parados mientras se cuentan los votos. Esto ha generado conflictos en que se ha denunciado la manipulación de la suma en temas como interpelaciones.



La diputada Nogales anunció que seguirán insistiendo en tener respuestas, puesto a través de un sistema electrónico se transparentará la votación.



Informó que se está analizando si realizarán algún tipo de recurso legal, como una Acción de Cumplimiento o un Amparo Constitucional, para hacer que las autoridades del legislativo accedan a su pedido.



Las nuevas instalaciones de la Asamblea cuentan en cada curul con tablets, las mismas que implicaron una inversión millonaria. Los dispositivos cuentan con el sistema interconectado y la opción de votación, que no se utiliza.