Arce promulga ley y critica a parlamentarios del MAS por falta de apoyo

El presidente, Luis Arce, promulgó este jueves una ley que otorga prioridad nacional a la incorporación de los tramos Sucre-Poroma (Chuquisaca), Puente Chayanta-Toro Toro (Potosí) y Río Caine-Anzaldo (Cochabamba) a la Red Vial Fundamental. Durante el acto, Arce criticó a algunos parlamentarios de su propio partido (MAS) que frenan las normas impulsadas por su gobierno.



"Nuestros diputados y senadores (que están aquí) saben perfectamente cuánto han tenido que batallar en nuestra Asamblea Legislativa para aprobar esta ley importantísima; (...) ha sido difícil, ha sido complicado, porque inclusive dentro de nuestra bancada del Movimiento Al Socialismo no todos apoyan, no todos nos aprueban nuestras leyes", lamentó.



El presidente resaltó que las obras que se realizan no son para beneficio personal, sino para el pueblo, y pidió a los asambleístas nacionales ser conscientes de ello. Asimismo, hizo un llamado a aquellos que no comprenden que las acciones y políticas del gobierno tienen como objetivo beneficiar a la población.



"Cuando nosotros venimos a hacer obras, no es para el Presidente, no es para el Vicepresidente, (sino que) estas obras benefician al pueblo. Por eso exhortamos una vez más a esos hermanos que no están entiendo que las acciones, que las políticas del gobierno, apuntan a beneficiar a la población, a toda esa gente por la cual hoy nosotros somos diputados, senadores, vicepresidentes y presidentes"



Desde que la crisis interna en el oficialismo se profundizó, se han formado dos facciones dentro del partido azul: los "arcistas", que respaldan al presidente Arce, y los "evistas", leales al líder del MAS, Evo Morales. En varias ocasiones, Arce ha mostrado su descontento por la división que afecta la Asamblea Legislativa a la hora de aprobar leyes, siendo una de las primeras instancias el debate sobre la Ley del Oro.