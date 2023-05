Fe y Alegría afirma que abusos en el Juan XXIII ocurrieron cuando no pertenecía a su sistema

Ante la suma de denuncias contra Alfonso Pedrajas por pederastia, Fe y Alegría aclaró que los casos de abuso se suscitaron entre los años 1980 y 1990, cuando el colegio Juan XXIII era un internado y no estaba bajo la tuición de dicha institución de la Iglesia Católica.



“Fe y Alegría resalta que las denuncias por abusos cometidos en el colegio particular Juan XXIII corresponden a las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando la unidad educativa aún no pertenecía al sistema de Fe y Alegría. Dicho colegio comenzó a funcionar como unidad educativa de convenio recién el año 2007”, señala un comunicado oficial.



El encargado de la institución, Sergio Von Vacano aseguró que los casos de abusos sexuales en manos de religiosos son casos aislados de la Institución, puesto que se trata de una instancia independiente, autónoma, incluso tienen una personería aparte, su objetivo es la educación junto al Ministerio de Educación.



“Esta denuncia que se ha hecho sobre el sacerdote Alfonso Pedrajas, involucra a la Compañía de Jesús, no involucra a Fe y Alegría eso debemos aclarar. Dentro de la denuncia se han ido pronunciando más nombres de otros sacerdotes y algunos de estos se dice que han trabajo en Fe y Alegría, ahí si se está involucrado a Fe y Alegría, pero son casos distintos del sacerdote Pedrajas”, dijo Von Vacano.



Remarcó que la Compañía de Jesús se ha puesto a disposición de las autoridades en los que requieran para la investigación, por sus representantes están dispuestos a proporcionar cualquier información.



Para Voce, aunque Fe y Alegría sea una obra de la Compañía de Jesús, ambas instituciones no tienen ninguna relación en cuanto al manejo educativo o administrativo.



Añadió que desde que Fe y Alegría tiene convenio con 400 centros educativos con el Ministerio de Educación, tienen protocolos para identificar casos de violencia.