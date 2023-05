Richter afirma que en las bóvedas del Banco Fassil "no había absolutamente ni un peso"

Cuando los interventores de la ASFI ingresaron a las bóvedas del Banco Fassil verificaron que "no había ni un peso", ya sea porque desviaron los fondos conscientes de que se venía la intervención o agotaron la disponibilidad de liquidez, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.



"No había, absolutamente, un peso en esas bóvedas, no había dinero. Las bóvedas estaban, absolutamente, vacías", afirmó en una entrevista con la red televisiva DTV y citada por la agencia estatal ABI.



El dato se conoce después de que se conoció un informe en el que se identifica a más de 50 empresarios con créditos vinculados del banco Fassil.



Richter consideró que las bóvedas pudieron estar vacías porque los dineros fueron desviados ante la inminente intervención o porque no contaban ya con liquidez.



Un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) reveló que más de 50 empresarios cruceños accedieron a "créditos vinculados" por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil y lo desviaron a Santa Cruz FinancialGroup, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, según la red televisiva DTV.



El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil por "manejos irregulares y malas prácticas" de sus ejecutivos y directivos.



Alberto Colodro fue designado como interventor de la entidad financiera.