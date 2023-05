Arzobispo Leigue: En este tiempo de tensión, abran las puertas del corazón ¡No tengan miedo!

"En este tiempo de tensión que estamos viviendo, no se encierren en sí mismos, abran las puertas del corazón ¡No tengan miedo!, pidió el arzobispo de Santa Cruz, Mons. René Leigue, este domingo 28 de mayo, fiesta de Pentecostés, desde la Catedra de San Lorenzo.

En su homilía dominical señaló el Espíritu viene para eso, para "darnos certeza de que no estamos solos, el Espíritu es vida, el Espíritu es el que nos mueve a nosotros por tanto confiemos en Dios y dejemos que este Espíritu dé fruto en nosotros, no nos guardemos también para nosotros nomás, y el fruto del Espíritu en la paz, en la alegría, en la convivencia entre nosotros, el respeto entre nosotros, en la comprensión entre nosotros, es el dominio de sí mismo, esos son los frutos del Espíritu".

Exhortó a dejarse guiar por Espíritu y que podamos dar esos frutos, la paz, alegría, la convivencia entre nosotros. Y María nuestra madre, ella siendo parte también de ese momento tan importante de Iglesia, cuando viene el Espíritu, ella está con los discípulos, que ella también nos acompañe como madre, es parte también de esta misión.

Dijo que esta misión que tiene también de estar a nuestro lado, de estar esos momentos de alegría, momentos bonitos que vemos, pero también en momentos de tristeza o momentos de dolor ahí está María también para decirnos: ¡vamos adelante!

Monseñor pidió a no clavar cabeza, que "no se queden ahí, cumplan y hagan lo que Él les dice, María nos va indicando el camino para seguir a su hijo, confiemos en ella también este tiempo como madre, pues que ella nos acompañe, nos da la certeza de que no caminamos solos, va ella con nosotros y estamos caminando hasta su hijo que es que nos llama para la misión y para seguirle y serle fiel a Él".