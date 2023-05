Autopsia de Colodro revela múltiples hematomas en espalda y cráneo, y ausencia de un globo ocular

La autopsia practicada al cadáver del interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, reveló que tiene múltiples hematomas en el cráneo, rostro, la espalda y se evidenció que no tiene un globo ocular y tampoco un testículo.

La información fue proporcionada por Jorge Valda, abogado de la familia, quien pidió el esclarecimiento del origen de las múltiples lesiones.

"A primera vista, el hecho de que no solamente cuente con múltiples hematomas, lesiones en todo el cuerpo, no sólo en la parte que habría sufrido el impacto que habría sido el pecho, la parte que habría caído, si no que no contaba con un globo ocular tampoco contaba con un testículo, y este extremo tiene que ser investigado" refirió el jurista en declaraciones recogidas por la red Unitel.

Colodro murió anoche después de caer el piso 14 de un edifico en la zona de Equipetrol en la ciudad de Santa Cruz.

La Policía está investigando el hecho y se prevé una conferencia de prensa del ministro Eduardo Del Castillo para las 12:30 de hoy.

El abogado Valda también indicó que "cuando existe una situación en la que no se explican lesiones múltiples en el cráneo, rostro, en la espalda, el hecho debe ser investigado, no queremos anticiparnos (...). No podríamos adelantarnos que ha sido homicidio, suicidio o asesinato con tortura, pero existe la posibilidad que haya ocurrido esta situación".

Después reveló otro dato llamativo, la muerte de Colodro habría ocurrido a las 20:30 y que la Policía llegó recién a las 22:00.

Además que cuando llegó a la morgue tenía puesta la "mitad de la ropa". "La camisa básicamente estaba destrozada, no genera una explicación el hecho de que habrían tratado de intervenir o rescatar a una persona que ya había fallecido hace más de dos horas, esta situación lógicamente tiene que ser investigada en detalle", demandó.

Luego señaló que se recolectaron muestras de los restos como del hígado, bazo y otras partes para realizar exámenes patológicos.

El abogado refirió que el interventor de ASFI se fue al trabajo completamente tranquilo en el edificio Ambassador después de almorzar con su familia como parte del agasajo por el Día de la Madre; sin embargo, seis horas más tarde apareció muerto por lo que no podría tratarse de un suicidio.

En el examen al cadáver se concluyó que Colodro sufrió un politraumatismo y se debe determinar cuál fue la causa de esa violencia, al margen de la caída de más de 35 metros de "una persona que pesa 80 kilos, lógicamente el cuerpo duplica la velocidad con el peso", refirió.