Caso Colodro: Esposa y abogado aseguran que no había ninguna "carta póstuma" hasta esta mañana

Jorge Valda, abogado de la familia, y la esposa del interventor Carlos Colodro aseguraron que, desde anoche hasta esta mañana, desconocían sobre la existencia de una supuesta "carta póstuma" que se habría recogido en el lugar de la trágica muerte del funcionario, como aseguró el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, este mediodía.

El interventor del Banco Fassil fue reportado como muerto ayer casi a la medianoche; la información preliminar indica que el cuerpo cayó del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz.

Al mediodía de este domingo, Del Castillo ofreció una conferencia de prensa desde el Comando General de la Policía. En su intervención dijo que recolectaron una carta póstuma de dos planas supuestamente escrita por Colodro; sin embargo, aclaró que someterían el documento a estudios científicos para validar su autenticidad o si fue escrita por un tercero.

Valda explicó que cuando llegaron al lugar del hecho, a las 23.00 de ayer, el comandante de la Policía también recién estaba llegando y desde entonces acompañaron todos los actuados de la institución del orden y de la Fiscalía hasta esta mañana, pero en ningún momento se enteraron de alguna carta que se habría recogido en el lugar.

"Cuando vino el comandante de la Policía, él estaba llegando y nosotros también. De ahí no nos movimos, estuvimos durante toda la autopsia, estuvimos con la familia hasta que declararon en la FELCC y no había una carta que ni siquiera lo conocía el fiscal. ¿Cómo la conoce el ministro?, (porque) no la conoce el fiscal, no la conoce el investigador, no la conoce el abogado, no la conoce la familia", aseguró el jurista a medios cruceños.

Tras prestar su declaración en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, la esposa del interventor fue consultada por la prensa sobre si conocía de alguna carta que su pareja habría dejado antes de morir, pero su respuesta fue: "no, nada, nada".

Varios medios de comunicación hicieron circular la supuesta carta manuscrita del interventor del Banco Fassil que, presuntamente, fue filtrada por efectivos de la Policía.

"Esta carta no ha sido colectada ni por investigadores, ni por la Fiscalía, ni por nadie que haya estado en el curso del proceso. Se desconoce cómo lo ha obtenido de forma primicial el ministro Del Castillo", reiteró Valda esta tarde.