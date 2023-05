Abogado revela que cuerpo de Colodro tenía manchas de tinta y denuncia que fue amenazado de muerte

El abogado de la familia del interventor Carlos Alberto Colodro, Jorge Valda, reveló que el cuerpo de la víctima tenía manchas de tinta en el cuerpo y denunció que fue amenazado de muerte.



El abogado descartó acudir a la Fiscalía para reportar las amenazas debido a su falta de respuesta en casos anteriores. Según Valda, las amenazas fueron recibidas a través de una línea telefónica adquirida el domingo.



"En realidad, la hipótesis que manejamos, y como he señalado, todas las posibilidades están abiertas, desde mi punto de vista ha sido un asesinato, previa tortura", declaró Valda en respuesta a las declaraciones del Fiscal Departamental, Roger Mariaca, quien afirmó que la investigación se abrió como un caso de homicidio-suicidio.



El abogado cuestionó la versión del comandante de la Policía de Santa Cruz, Erik Holguín, al asegurar que participó en la autopsia durante dos horas y media. Además, reveló que el cuerpo de Colodro tenía un mensaje escrito en su piel con tinta en un área de 30 centímetros, lo cual considera relevante para la investigación.



"Por qué tiene golpeado todo el cuerpo, por qué no tiene un testículo, por qué no tiene un globo ocular, por qué tiene las laceraciones que son cortes directos, heridas punzocortantes. En ese sentido de ninguna manera consideramos que haya sido un suicidio", enfatizó .



Asimismo, criticó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, haya tenido acceso previo a una supuesta carta póstuma del interventor antes que la Fiscalía, los investigadores y la propia familia. Según el abogado, esto constituye una injerencia en la investigación y pone en entredicho la forma en que el Ministerio de Gobierno obtuvo dicha prueba.



El Ministerio de Gobierno ha sido el primero que ha accedido a esa información antes que la Fiscalía, antes que los investigadores, antes que la misma familia. Seguramente el Ministerio de Gobierno tendrá que esclarecer como ha obtenido esa prueba. La investigación está a cargo de la Fiscalía, no del Ministerio de Gobierno. Es un acto de injerencia que está entorpeciendo la investigación", afirmó.



El abogado reveló una discrepancia en relación al precintado de las oficinas donde trabajaba Colodro. Según un cartel colocado en la oficina, el precintado se realizó a las 02:00 de la madrugada del domingo, cuatro horas después de que el fiscal ordenara el precinto a las 23:00 del sábado. Esta inconsistencia plantea interrogantes sobre quiénes estuvieron presentes durante esas horas y podría explicar cómo el ministro de Gobierno obtuvo la carta antes que otros involucrados en la investigación.



El caso del fallecimiento del interventor del Banco Fassil continúa siendo objeto de controversia y especulación, mientras las autoridades y el equipo legal de la familia Colodro buscan esclarecer los hechos y asegurar la protección de todos los implicados.