Beni acata paro de 24 h, exigen rebaja de la energía eléctrica y la presencia de ministro

Desde las cero horas de este lunes, los benianos decidieron ejecutar un paro de 24 horas para exigiral Gobierno que baje el precio por la energía eléctrica a esa región que es de Bs 0,87 el kilovatio, mientras que en el resto del país es de Bs 0,37; además, piden la presencia del ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

El presidente cívico de Beni, Hugo Aponte, dijo a los medios de comunicación que los benianos se cansaron de que no le hagan caso a los 14 días de vigilia que realizaron en instalaciones de su filial de ENDE DEL BENI. Por ello, hoy decidieron ingresar a un paro de 24 horas y advirtieron que no dialogarán con nadie que no sea el ministro del área, menos con viceministros.

"La única persona que puede venir con poder decisiones es el ministro. Sino no viene el ministro, esto no va parar. Más allá de esta medida, de este paro cívico, vamos seguir aumentando nuestras medidas de presión", advirtió Aponte.

La ciudadanía extendió banderas nacionales y de la región por distintas calles y avenidas de la capital beniana. Otros apoyaron con sillas, ramas de los árboles, llantas de vehículos y motos parqueadas.

"Esto es un paro cívico ciudadano. Nosotros somos ente cívico, porque siempre vamos apoyar las medidas. Durante muchos años hemos venido sufriendo por la energía eléctrica. En Beni es donde más se cobra por la energía que es de 0,87 bolivianos el kilovatio, mientras que en el resto del país les cobran 0,37 bolivianos, nos preguntamos por qué esa discriminación", argumentó el cívico.

En los días que los benianos realizaron la vigilia, desde el 16 de mayo, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación aclaró que las tarifas por consumo de energía eléctrica en Beni y en el resto de Bolivia no son de su responsabilidad, porque son fijadas por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).