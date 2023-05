Gobierno defiende atribución de la ASFI de nombrar al nuevo interventor de Fassil, tras muerte de Colodro

Tras la muerte del ex interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro -en circunstancias aun no esclarecidas- el Gobierno a través de la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, afirmó que la designación del nuevo interventor, es de entera atribución del Director General Ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).



Espinoza explicó que en cumplimiento al parágrafo I, artículo 512 de la Ley 393 de Servicios Financieros que regula al sector, corresponde la designación del nuevo Interventor para que continúe con las labores inherentes a la intervención de la entidad financiera.



Ante la consulta de los periodistas sobre el nombramiento del nuevo Interventor de Fassil S.A., la Viceministra Espinoza declaró: "Esta es una atribución exclusiva de la ASFI, eso está establecido en el artículo 512 de la Ley de Servicios Financieros, entonces, seguramente una vez que el Director de la ASFI tome esa decisión hará conocer quién será el Interventor de la entidad Fassil que está intervenida".



El parágrafo I, artículo 512, de la Ley 393 de Servicios Financieros, señala respecto al proceso de intervención: "La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, por las causales señaladas en el Artículo precedente, mediante resolución expresa dispondrá la intervención de la entidad de intermediación financiera afectada y la designación de un interventor, con el objeto de aplicar el procedimiento de solución, el proceso de liquidación con seguro de depósitos o la liquidación forzosa judicial de acuerdo a lo previsto en el presente título".



Solvencia del sistema financiero



En menos de un mes, la intervención del Ex Banco Fassil S.A., permitió que la cartera de créditos y los depósitos de esta entidad de intermediación financiera pasen a nueve bancos. Espinoza destacó que un alto porcentaje de los ahorristas decidió dejar sus depósitos en las entidades asignadas, demostrando la confianza de la población en el sistema financiero.



"La credibilidad que existe en nuestro sistema es el hecho de que las personas han mantenido sus depósitos porque hay esa credibilidad en el sistema financiero, todos los clientes que eran de Fassil han visto la calidad del servicio en las entidades que les fueron asignadas y han decidido quedarse como clientes en las entidades que ahora pertenecen", señaló la Viceministra.