Arce propone trabajar para declarar al mundo como "zona de paz" y lograr el cese al fuego entre Rusia y Ucrania

Desde Brasilia, el presidente Luis Arce propuso este martes que se trabaje para declarar al mundo como "zona de paz" y lograr así que exista un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, que comenzó desde fines de febrero de 2022.



Durante su intervención en el encuentro de presidentes de América del Sur, el mandatario boliviano, el llegar a ese objetivo planteado es de "vital importancia" y surge como una de las iniciativas que las Naciones Unidas vinieron trabajando desde que estalló el conflicto.



"Para que los derechos históricos del Estado y pueblo palestinos sean respetados, y que la OTAN deje de pensar en sus planes expansionistas. La América del Sur también puede aportar sus esfuerzos en esa dirección", añadió Arce.



En la actualidad, recordó que los países de Sudamérica no solo deben afrontar las desigualdades en el ámbito económico y social por un orden mundial "injusto" , sino además el impacto que deja la guerra entre Rusia y Ucrania en diferentes productos.



Mencionó además que la nueva realidad geopolítica y reconfiguración económica se caracterizan por el surgimiento de nuevos actores no sólo políticos sino también económicos, lo que nos puede llevar hacia un mundo multipolar "si es que antes el riesgo de un desenlace nuclear no se produce".



Esa situación se traduce en "nuevas e imaginativas formas de relacionamiento que buscan romper las barreras entre nuestros pueblos y gobiernos y que demandan de nuestra región una activa como unificada participación".



Instó además que se deba recuperar la legitimidad y la eficacia de las instituciones internacionales, algunas de ellas cuestionadas, "a partir de la vigencia plena de los principios de igualdad jurídica y política de los Estados".