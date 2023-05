Dico Roca festeja su gol con Vaca Díez.

Las denuncias del expresidente Evo Morales sobre la falta de control al narcotráfico en Bolivia por parte de las autoridades competentes fueron calificadas como “cínicas” e “hipócritas” por el politólogo Franklin Pareja y el analista Carlos Goitia.

Morales expresó el domingo su preocupación por cómo el Gobierno maneja su política contra el narcotráfico; denunció que en Beni levantaron los puestos militares que servían para controlar el ingreso de aeronaves a territorio boliviano.

Pareja recordó que Morales, en calidad de presidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, convirtió el Chapare en una republiqueta. “El Estado, a través del ejército y la Policía, tiene que coordinar con la dirigencia para llevar adelante sus acciones. Además, cuando Morales era presidente de Estado, el Chapare era intocable, no había ningún tipo de vigilancia que ahora tanto reclama”, sostuvo.

Goitia aclaró que esta gestión de Gobierno también es de Morales porque su gente está en diferentes reparticiones, como viceministerios y direcciones. “Esta gestión es de Evo y Arce porque todas las decisiones las toman como partido, por lo tanto, no cabe el intento de deslindar responsabilidades con discursos hipócritas”, señaló.

Sólo ven un afán de perturbar la imagen de su contrincante político, Luis Arce Catacora. “Lo que hace es desgastar, devaluar, perturbar todo lo que pueda al Presidente y lo va a seguir haciendo hasta que se resuelva la candidatura para 2025”, sostuvo Pareja.

Morales resaltó que la lucha contra el narcotráfico no está siendo efectiva porque el Gobierno anuncia grandes operativos y no presentan gran cantidad de aprehendidos; además, sostuvo que en el país las denuncias contra ese ilícito no prosperan y terminan en la impunidad.

Morales cuestionó fuertemente las acciones del presidente Luis Arce, de quien criticó su equipo de ministros y las acciones de éstos en cuanto al manejo de la economía y las políticas en torno a la lucha contra el narcotráfico.

Cuestionó específicamente a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño.

También se refirió a la corrupción y llamó a los miembros de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), a denunciar cualquier hecho ilícito. Hizo alusión al caso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.