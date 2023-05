Abogado de la familia pone en duda informe de Del Castillo sobre la muerte de Colodro

Jorge Valda, abogado de la familia del exinterventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, puso en duda el informe presentado ayer por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que define que Colodro se suicidó.

El legista dijo que la familia y los abogados presentarán a las 11:00 varias pruebas y elementos para solventar su versión.

"Preliminarmente, podemos responder que dentro de la estructura investigativa por encima de la Policía se encuentra la Fiscalía. El ministro Del Castillo no tiene nada que hacer, la investigación debe hacer la Fiscalía", dijo Valda.

Afirmó que la investigación no es unilateral y se debe someter al principio de contradicción por lo que se debe escuchar a todas las partes.

Entre las dudas que Valda planteó está que la libreta donde estaba la carta póstuma se encontró pasada la medianoche del sábado 27 de mayo, luego de que el fiscal precintó la zona de los hechos.

Dijo que el estudio grafológico con el que se valida esa carta póstuma tiene como base la misma agenda en la que estaba la carta, pues había otras anotaciones hechas supuestamente por Colodro.

Dijo que le preocupa que esa agenda marque en el futuro la trayectoria de la investigación y se active "persecuciones".

Afirmó que Del Castillo se mostró "muy nervioso" por mostrar resultados de la investigación de manera acelerada.

Dijo que el Ambassador es el edificio más caro de Bolivia y no es posible que exista algún punto ciego de cámaras de seguridad.

"Hay un plano de las cámaras, no debería haber ningún punto ciego de los pisos 14, 15 y 16", dijo.

Afirmó que no se puede descartar que no hubo violencia previa o tortura porque no se tienen los estudios patológicos. "Es un informe irresponsable", dijo.

"No se puede considerar un estudio grafotécnico si no se tiene, si no se le ha dado a la familia la posibilidad de presentar un elemento de contraste", dijo.

"¿Por qué el Ministro está tan desesperado que se considere un suicidio?", cuestionó.