Fiscalía informa que exvicepresidente del banco Fassil fue internado y postergaron su declaración

Exvicepresidente del exbanco Fassil no acudirá al llamado del Ministerio Público para declararen el marco de las pesquisas que se llevan adelante, informó el fiscal Julio César Porras, quien investiga la presunta comisión de delitos financieros por créditos vinculados a la entidad intervenida.



La declaración del exejecutivo estaba fijada para las 15:00 de este miércoles, pero su defensa presentó un memorial en el que se justificó su ausencia debido a su estado de salud del imputado, quien se encontraría internado en un centro de asistencia.



Porras expuso que el exvicepresidente fue citado en calidad de denunciado, según el reporte de Porras, pero por la baja médica se reprogramará la citación, ya que se debe precautelar la salud del investigado. Además, se prevé que enviar una comisión de forenses para evaluar el estado del banquero.



"El exejecutivo será citado una vez se tenga el informe del médico forense y nos vamos a fijar si hay una incapacidad", dijo a Unitel, a tiempo de señalar que se analizará una nueva fecha de citación de acuerdo al informe médico forense.



Según el Fiscal el nombre del ex Vicepresidente de Fassil figura en ocho carpetas que son investigadas, por la aprobación irregular de créditos millonarios y que por este motivo se lo incluyó en el proceso por el que ya hay cinco personas encarceladas de manera preventiva en la cárcel de Palmasola, entre ellas el presidente de la extinta entidad financiera, Ricardo Mertens.



Por su parte la fiscal Anticorrupción, Marcela Terceros informó que -de manera preventiva- se hizo la anotación de los bienes de Mertens, en marco a las investigaciones por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.



Terceros señaló que ya se tiene la declaración de varias personas convocadas en calidad de testigos y adelantó que se convocarán a más testigos porque la comisión de fiscales "necesita más datos para saber qué es lo que sucedió y si realmente existe el delito que se ha denunciado".



En la misma línea, Porras afirmó que a partir de este jueves se citará a más testigos y funcionariosde Fassil, ya que no deben pasar días sin tener avances en las indagaciones.