El sector salud se declara en emergencia y no descarta un paro nacional

Los delegados de los Sirmes (Sindicato de Ramas Médicas de Salud) de Bolivia se reúnen en Cochabamba para analizar el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Salud y asumir medidas de presión.



De acuerdo con el secretario general del Sirmes Cochabamba, Carlos Nava, y el secretario ejecutivo nacional de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Hernán Jiménez, hasta la fecha, el Gobierno central no dio cumplimento a los compromisos que se hicieron en mesas de trabajo.



Señalaron que no se atendió el crecimiento vegetativo de esta gestión; asimismo, no se hizo el pago del escalafón, categoría básica y de profesional a los que concursaron los años 2019 y 2020; no se hizo la estandarización de salarios al sector de enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas. Por otra parte, los representantes de los Sirmes señalaron que no se realizó la reposición de ítems ministeriales de los trabajadores del sector salud que fallecieron durante la pandemia y de los que se jubilaron.



Pero también dieron a conocer su rechazo al proyecto de Ley 065 sobre el régimen de pensiones y exigieron la abrogación de los decretos que el gobierno pretenden aprobar para el sector salud y educación.



“Como federación, nos estamos reuniendo con las 12 regionales para tomar determinaciones por el incumplimiento a los compromisos realizados en mesas de trabajo realizados con asesores del Ministerio de Salud (…) Hasta la fecha no hay una respuesta del Gobierno. Por ejemplo, en el tema de ítems, para Cochabamba se esta exigiendo 400, de los 4 mil que se requiere; y Santa Cruz requieren 1.300 ítems”, sostuvo Jiménez.