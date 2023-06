Suben a ocho los fallecidos por influenza en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz (Sedes) dio a conocer el reporte oficial sobre los casos de influenza, confirmando que en las últimas horas se registró la octava víctima por la enfermedad.



Según el informe del Sedes, hasta el día de hoy se han reportado 1.600 casos positivos de influenza, de los cuales el 40% se han registrado en las últimas tres semanas. Hurtado ha destacado que se está viviendo una epidemia abrupta en este período.



En relación a las víctimas, Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología informó que las últimas dos personas fallecidas lo hicieron en las últimas 24 horas. El nuevo fallecido no había recibido la vacuna y presentaba una patología de base renal y cardiaca, lo que complicó su estado general y lamentablemente perdió la vida.



También ha señalado que las ocho víctimas por influenza no contaban con la vacuna, siendo seis hombres y dos mujeres, y seis de ellos mayores de 60 años.



Además, preocupa el dato proporcionado por el Sedes en relación a la vacunación, ya que se ha observado una disminución en el número de personas inmunizadas y por tercer día consecutivo la población no ha acudido a los centros de salud en busca de la dosis.



Ante esta situación, las autoridades sanitarias hacen un llamado a la población para que acuda a vacunarse y tomen las medidas preventivas necesarias, como el lavado de manos frecuente y el uso de mascarillas, especialmente para proteger a los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y aquellos con enfermedades crónicas. Es fundamental aumentar la cobertura de vacunación y contener la propagación de la influenza en la región.