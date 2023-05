Un voto de confianza de CC e inasistencia de 15 opositores salvaron a Lima de la censura

A las 2:00 a.m. finalizó la interpelación al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima. En esta sesión, de los 133 votos contabilizados, 83 votaron por sí censurar a la autoridad, seis menos de los requeridos para alcanzar los 2/3 necesarios para implementar esta decisión. De acuerdo a datos compartidos por los partidos de oposición, 8 parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y 7 de Creemos no asistieron a la interpelación del ministro; algunos, no habilitaron a sus suplentes.

Según las listas difundidas por CC, de los 38 diputados que posee en la Cámara Baja, 7 no asistieron para participar de la sesión por bajas médicas, comisión o invitaciones de viajes. De los 11 representantes que posee en la Cámara Alta, uno posee licencia y una senadora registró un voto a favor del ministro Lima.

En referencia a la bancada del partido cruceño Creemos, se desconocen las listas de quienes faltaron a la interpelación y los votos de los parlamentarios.

Respondiendo a los datos que se dieron a conocer, el diputado Beto Astorga, de CC, determinó que pedirá la expulsión de Silvia Salame por votar a favor de la autoridad de esta cartera del Estado.

"Nosotros no podemos traicionar el voto ciudadano, prácticamente esta senadora ha avalado la persecución política que está realizando Iván Lima, ha avalado la falsa teoría del Golpe y ha avalado que Lima no quiera realizar la reforma judicial en nuestro país", aseveró ante los medios el diputado.

Por su parte, la senadora Salame alegó que su voto de confianza fue para que Iván Lima reconduzca el proceso de las elecciones judiciales. "La única esperanza que tenemos en Bolivia para mejorar la justicia y arrancar con la reforma del sistema judicial, es precisamente hacer este proyecto de ley", mencionó al salir de la Asamblea Legislativa Plurinacional.