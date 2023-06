Cadete Erlan Condori: "Me falta un pedazo de cráneo y no siento mi barriga ni mis piernas"

Erlan Condori, uno de los cadetes del Colegio Militar que realizó el "salto de la muerte" el 18 de abril, contó que le falta un pedazo de su cráneo y no siente su barriga ni sus piernas. En los próximos días, la Clínica del Sur dará de alta a ambos.

Condori fue el que grabó el video antes de realizar el "salto de la muerte" y se lo escucha decir a su superior que "nadie me está anclando". Él se encuentra internado en el piso 3 de la Clínica del Sur de la zona sur. El cadete dijo que vivió "un infierno durante 20 días en terapia intensiva".

"Estaba dormido casi dos semanas y media, estaba fuera de la realidad, incluso dicen que estaba muerto dos veces. Me falta un pedazo de cráneo, no sé si puede observar, eso es lo que más me preocupa, que me falta un pedazo de cráneo. No siento de las costillas para abajo, no siento mi barriga, no siento mi aparato (...), no siento mis piernas. Estaba conectado a tubos respiratorios, sondas; era un infierno que viví durante tres semanas (aproximadamente)", contó Condori a F10.

El 18 de abril, dos cadetes sufrieron graves lesiones tras lanzarse de una altura de al menos 20 metros durante una demostración en el 132 aniversario del Colegio Militar del Ejército "Cnl. Gualberto Villarroel" en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz.

María Elena Guaguaya, abogada de los dos cadetes, denunció que la Clínica del Sur pretende dar de alta a ambos pese a que los pacientes aún no se encuentran recuperados en su totalidad.

"La preocupación de los cadetes y las familias es precisamente que les han anunciado ya su alta. ¿Eso qué implica? Un alta en esas condiciones, los dos no pueden movilizar sus piernas, más en la situación del cadete López, es traumante. Es sumamente traumante cuando a mí a o a usted que le digan que no va a poder caminar, más todavía teniendo una pierna en mayor proporción que la otra, en toda dimensión", explicó la abogada.

Por este hecho, la Fiscalía imputó a dos militares por lesiones gravísimas. El primero fue el teniente Juan José P. y luego el capitán Manfred Á. H., ambos recluidos en el penal de San Pedro. Un tercer militar se encuentra con detención domiciliaria.