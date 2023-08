Oficialismo y oposición cuestionan al Gobierno por el caso Marset

Legisladores del oficialismo y la oposición criticaron duramente a las instituciones del Gobierno por haber permitido la presencia en Bolivia del narcotraficante Sebastián Enrique Marset, quien burló un operativo policial y logró escapar el pasado sábado.

Marset está acusado de mover millones de dólares en narcotráfico y operaba en Bolivia, Paraguay y Uruguay. La Policía movilizó a cientos de efectivos en su búsqueda.

El diputado "evista" del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas y el legislador de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedraza indicaron que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) estaría corrompida y vinculada al narcotráfico por no informar ni alertar sobre los millonarios movimiento económicos que hizo el capo del narcotráfico Sebastián Enrique Marset para comprar casas y vehículos de lujo en Bolivia, según ANF.

"Está claro, hay vínculos con el narcotráfico. La UIF es la que no investiga estos dineros mal habidos, no ha informado, no ha detectado la compra de varios inmuebles y vehículos lujosos en el país, no ha detectado el movimiento extraño de este dinero ilícito", indicó el legislador del MAS.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que el sábado se desplegó más de 2.000 efectivos policiales en todo el territorio boliviano para la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera, capo del narcotráfico buscado en Uruguay, de Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, logró fugar a tiempo gracias a la alerta de alguien que conocía el operativo, señaló Unitel.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, afirmó que el caso del sindicado de narcotráfico Sebastián Marset es una muestra de que “se ha burlado la Inteligencia” de los servicios de seguridad de Bolivia.

“Es evidente que se ha tenido que burlar la Inteligencia de nuestro país, parte de las instancias que corresponden. Cómo es posible que (Marset) esté en el país y, a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda identificar este hecho”, cuestionó la autoridad del Legislativo.

La Diputada de Creemos, Fabiola Guachalla, dijo que Bolivia está quedando como un país que tiene vínculos con el narcotráfico y lamentó que los operativos policiales no sean efectivos, indicó al portal DTV.