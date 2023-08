Oficialistas y opositores cuestionan sentencia del TCP y no descartan consensos

Continúan las repercusiones sobre la sentencia 0060/2023 de preselección de candidatos a magistrados. Tanto masistas como opositores no descartan que exista alguna intencionalidad política detrás del fallo tardío del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



De acuerdo con la senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Lucy Escobar, existe un trasfondo político en el fallo del TCP y una intencionalidad por parte de los magistrados de prorrogarse en sus cargos.



“No vamos a permitir que por un decretazo se vaya a prorrogar a los magistrados actuales. Hay gente que no merece estar ahí (…) Yo creo que las tres fuerzas políticas debemos trabajar en consenso y garantizar el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE)”, sostuvo Escobar.



Mientras el diputado masista, Jhonny Pardo, señaló que los miembros del TCP se extralimitaron con su fallo y crearon una jurisprudencia.



“El TCP se ha pronunciado señalando la ley debe ser aprobada por dos tercios, cuando la CPE dice que toda ley debe aprobarse por simple mayoría. Y por qué digo que están creando una jurisprudencia, porque ellos han sido electos por una resolución y no por una ley aprobada por dos tercios. De ser así, todos sus actuados estarían quedando nulos y deberían devolver todo el salario que percibieron”, enfatizó Pardo.



“El accionar de estos señores demuestra que quieren prorrogarse en sus cargos, les ha gustado el cargo y están obstaculizando que se lleve adelante las elecciones judiciales”, acotó.



Por su parte, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), George Komadina indicó que el fallo del Tribunal Constitucional es correcto, pero fuera de tiempo.



“El TCP se ha tomado 45 días para dar a conocer ese fallo, cuando podía haberlo hecho en cuestión de dos semanas. En cuanto a su contenido, el fallo reivindica lo que estableció Comunidad Ciudadana en reiteradas oportunidades, es necesario una ley de convocatoria y un reglamento aprobados no por mayoría absoluta, sino por dos tercios”, indicó.



Pero no descartó llegar a consensos para acelerar los plazos. “Se debe respetar la meritocracia. Es posible un consenso, siempre y cuando se respeten los principios de transparencia”, dijo Komadina.