Sentencia del TCP obliga al MAS a buscar consensos para las judiciales

Por unanimidad, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales la convocatoria, el reglamento de preselección de candidatos a magistrados y la denominada ley corta para garantizar los comicios, por lo que el proceso vuelve a fojas cero y todo debe empezar nuevamente. Los magistrados demandaron una normativa que debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Esto obliga a que, según analistas y legisladores, el oficialismo debe buscar consenso con las otras fuerzas políticas.

Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que están dispuestos a trabajar por tiempo y materia para llevar adelante las elecciones judiciales.

“Esta sentencia ha sido suscrita por los nueve magistrados que componemos el TCP y las normas que han sido impugnadas están expulsadas del ordenamiento jurídico y corresponde ahora, con absoluta responsabilidad y compromiso con el país, a nuestra Asamblea Legislativa cumplir la atribución que por Constitución tiene, es decir emitir una ley por dos tercios de votos”, dijo el presidente del ente constitucional, Paul Franco Zamora.

La máxima autoridad del TCP argumentó que “se ha establecido que tanto la ley que establezca el desarrollo de las elecciones, la convocatoria, los derechos y los límites deben ser aprobados necesaria e imprescindiblemente por dos tercios de voto”.

“Solamente un debate en el que puedan participar minorías y mayorías ha de garantizar un adecuado proceso de preselección”, aseguró Franco.

Agregó que se especulaba la idoneidad de los miembros del Constitucional, pero recalcó que siempre actuó en el marco de la Carta Magna. “Se habló incluso que este Tribunal anularía incluso el voto popular (...) este Tribunal ha actuado con independencia”, enfatizó.

Tiempo y materia

Ante el conocimiento de la Sentencia Constitucional 0060/2023, legisladores del MAS sostienen que existe la necesidad de trabajar por tiempo y materia, y desde la oposición aseguran que ahora al masismo no le queda otra vía que consensuar.

“Este trabajo está diseñado para cuatro meses, de todas maneras, el Órgano Legislativo hará todos los esfuerzos, pero tengo mis serias dudas (de que se realicen), no por falta de voluntad, sino por falta de tiempo”, dijo el senador William Torrez (MAS).

El diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) dijo que el TCP está dando la razón al recurso abstracto de inconstitucionalidad y que “ahora se deberá buscar consensos, no será una medida hecha por masistas y para los masistas”.

Su colega Erwin Bazán refirió que la sentencia es una decisión a medida del Gobierno, porque “el MAS no quiere elecciones judiciales”.

Exhortación

Mediante la Sentencia 0060/2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) refiere que toda la responsabilidad de llevar adelante las elecciones judiciales es del Legislativo.

“Se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a cumplir las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas; contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de preselección”, señala el punto 3 de la sentencia.

Un analista sostiene que se buscará el interinato

El tiempo para que trabaje el Legislativo en la preselección de candidatos para los altos cargos de la justicia es insuficiente, no basta decir que trabajarán por tiempo y materia, tiene que haber honestidad y seriedad, señaló el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero, al sostener que se trabaje en el interinato para promover un cambio de sistema de designación de los magistrados.

“Vamos a unas elecciones producto de un trabajo precipitado. No se tiene tiempo, no da para que sea un proceso transparente; (...) se debe generar un interinato que permita encarar la reforma de este sistema de justicia que se ve que no funciona”, indicó.