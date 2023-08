Tres amenazas de narcos a periodistas alertan a empresas y gremios de prensa

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) demandaron al Gobierno medidas concretas para proteger el trabajo de los periodistas ante las amenazas de la que son víctimas por cubrir temas de narcotráfico.

En una semana, tres periodistas recibieron amenazas anónimas por difundir información acerca del narcotráfico y concretamente sobre Sebastián Marset, uruguayo y prófugo de la justicia buscado por el tráfico de drogas.

La periodista del portal informativo Contacto Bolivia, Priscila Quiroga, y un periodista de la Red ATB fueron amenazados, a través de un mensaje enviado desde una cuenta de WhatsApp, por informar sobre el caso Marset.

El pasado miércoles 26 de julio, el periodista del diario El Deber, Guider Arancibia, también recibió amenazas por la cobertura de un tema de narcotráfico.

Por su parte, la analista y abogada, Jessica Echeverria, a través de sus redes sociales, reportó haber recibido un mensaje de WhatsApp de un número extranjero. Le enviaron el video donde aparece Marset agradeciendo al director de la Felcn por ponerle en sobreaviso de su captura.

“Señores tienen la prioridad de subir esa noticia antes que lo haga viral, les doy la oportunidad de comunicar la verdad por redes sociales (sic)”, es el mensaje que recibió Echeverria a las 17:11 del martes.

Protestas en Santa Cruz

Más de 60 agresiones a periodistas se registraron desde octubre de 2021, cuando en el predio Las Londras 17 personas, entre ellos periodistas, fueron secuestrados, torturados y apuntados con armas. La presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Maggy Talavera, informó acerca de esa cifra, este miércoles, durante el plantón que realizaron los trabajadores de la prensa en defensa de la libertad de expresión y en demanda del cese de agresiones en su contra, según reporte de El Deber.

OPINIONES

¡Ni ayer, ni hoy el miedo vendrá a mí! No me callaron en el pasado, no me callarán en el presente. Marset tiene que responder ante la Justicia. Jessica Echeverría, abogada.

Tomamos conocimiento de las amenazas que recibieron periodistas de ATB por hacer seguimiento al caso de Marset. Brindaremos toda la seguridad. Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno.