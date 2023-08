Vocal del TSE descarta ajustar más los plazos para organizar las judiciales: “El agua nos está llegando al cuello”

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, descartó que se puedan ajustar más los plazos para organizar las elecciones judiciales, debido a que el personal del órgano ya tiene un trabajo planificado y con los tiempos definidos.

Incluso informó que en un reciente encuentro, desarrollado en la ciudad de Tarija en pasados días, los técnicos señalaron que "prácticamente ya tienen todo listo" para cumplir todas etapas hasta llegar a los comicios el domingo 3 de diciembre.

No obstante, reconoció que el TSE se encuentra sujeto a las decisiones que se puedan asumir en la Asamblea Legislativa Plurinacional para viabilizar el proceso de preseleccion de candidatos para los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"No, imposible (acortar los plazos), porque al final, es un trabajo humano que se desarrolla. Los técnicos tienen su modalidad de trabajo", sostuvo Gutiérrez consultada al respecto.

"Yo creo que en la medida de las posibilidades, sí se puede (organizar las elecciones), si se respetan plazos, lo vamos a hacer pero si no, no; si ellos (el Legislativo), por ejemplo, no se apuran los órganos, no creo que se pueda (organizar). A dónde más (acortar) el agua nos está llegando al cuello", consideró.

Para respetar los 90 días, como mínimo para realizar las elecciones, el TSE pidió que se concluya el proceso de preselección el domingo 3 de septiembre y se entreguen las listas de postulantes preseleccionados al día siguiente, en tanto que el día de la votación está perfilado para el 3 de diciembre.

El 30 de julio el TCP emitió un fallo que declaró inconstitucionales el reglamento y la convocatoria de las elecciones judiciales que se encuentran paralizadas desde el 27 de abril tras la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

En el Senado se busca llegar a los consensos para aprobar una ley que regula el proceso de preselección de postulantes para los comicios judiciales. El 8 de agosto se tiene previsto que se reanude la sesión.