La Paz: Subalcalde acusado de acoso sexual es suspendido por un mes sin goce de haberes

El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió al subalcalde de San Antonio, Sergio Roca, que dé un paso al costado por el lapso de un mes y sin goce de haberes, para continuar con las investigaciones sobre la denuncia de un supuesto acoso sexual en su contra. La autoridad macrodistrital desmintió las denyncias 1que circulan en redes sociales.

"Creemos que se tiene que investigar un poco más. Vamos a pedir al subalcalde (Sergio Roca) que, por un mes sin goce de haberes, dé un paso al costado. Vamos a nombrar un subalcalde interino", dijo Arias luego de conversar con la autoridad macrodistrital en el programa que conduce los jueves.

Además, el burgomaestre dijo que la investigación continuará durante este mes y pidió a las mujeres que denuncien si fueron víctimas de acoso sexual o si conocen algún caso acudir a las instancias municipales.

"Les vamos a dar la oportunidad a la gente que ha sido o puede dar pruebas que entró al trabajo con favores sexuales o sufre acoso sexual, tengan la libertad, en la Subalcaldía San Antonio, de decirlo ante nuestras instancias, pero también pueden hacerlo a otro lado", remarcó.

Asimismo, Arias exhortó a, quienes denunciaron este presunto acoso sexual, no jugar con la dignidad de las personas. "Pero no jueguen con la dignidad de la gente, están levantando nombres, están haciendo daño, pero no saben el daño que hacen a las personas. Doctora siga la investigación, vamos a esperar el informe", dijo.

Al inicio del programa, el burgomaestre conversó con Roca y le preguntó que si la voz del audio, que en los últimos días circuló en redes sociales, era de él. "¿Es tu voz o no es tu voz?", interrogó Arias.

"No señor Alcalde, es una voz montada. Señor Alcalde va a llegar el momento en que tengo que aclarar muchas cosas", respondió Roca, en el programa radial.

Asimismo, durante la conversación, Arias reveló que no sólo circuló un audio del supuesto acoso por redes sociales, sino que también fueron pegados un sinfín de papeles con la denuncia contra Roca, en inmediaciones de la Subalcaldía y otras en la avenida Aniceto Arce del macrodistrito San Antonio.

La primera autoridad del municipio paceño preguntó si alguna vez pidió un favor sexual a cambio de trabajo y Roca volvió a negar ese hecho. "Nunca, ni dinero, ni nada parecido", aseguró e identificó a dirigentes de algunos distritos de San Antonio y exfuncionarios como los responsables de financiar los papeles que se pegaron en las calles y de la acusación, ya que estarían detrás del cargo de subalcalde.

"Hay gente que quería y quiere estar en la silla (de la Subalcaldía). Muchos le han engañado a usted porque le han jalado el saco, pero estoy dando nombres. Yo tengo las pruebas necesarias para poder enfrentar, porque yo si estoy haciendo la denuncia porque no solo nosotros estamos metidos, están metidos autoridades del distrito", acotó Roca.

Roca también mencionó a exfuncionarios que estarían detrás de la silla edil del macrodistrito San Antonio. "Hay gente que está manipulando" y que "acompañó al anterior subalcalde que hizo daño a esta a Subalcaldía", enfatizó.